El Chiringuito ourensano

Los programas y series de televisión mueven masas y conquistan a los espectadores. Y muchos no dudan en buscar algún disfraz sobre su programa favorito para estos días de Entroido. Este sábado, por las calles de Xinzo, la gente se encontró con el "rodaje" de el debate futbolístico "El Chiringuito". No sabemos si contó con la presencia de algunos de los habituales del programa de Pedrerol, pero sin duda lo que fijo no faltó fue la polémica y las bromas entre ellos.

En Xinzo la gente también pudo encontrarse con una de esas amenas citas de "First Dates". Xinzo, por un día, fue el lugar ideal para encontrar el amor de tu vida, o por lo menos para pasar una amena jornada conociendo a alguien.

Las series son otra mina para los disfraces de cada año. Este año triunfó sin duda el de los protagonistas de La Casa de Papel, aunque por las calles de Ourense también se pudo ver a mujeres vestir el atuendo mundialmente conocido de El Cuento de la Criada.