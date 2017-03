Chivatos ‘anti-controles' en la pantalla del móvil

Todo empezó al decir en un grupo de wasap que había un control de tráfico en tal sitio. Luego otro día avisamos de otro. Y poco a poco fue entrando gente". Así se explica el administrador de uno de los grupos de wasap "anti-controles" ourensanos. Ahora mismo, superan los 200 invitados. Y se defiende: "Quería avisar dónde se encuentran las patrullas. Porque muchas veces la policía está donde puede recaudar dinero, sin realizar su verdadera función". En un principio, solo metía a amigos y conocidos. "Pero luego fui invitando a amigos de amigos... la bola de nieve estaba en marcha".



En el grupo se avisa de "controles rutinarios, posibles radares de velocidad y también pruebas de alcoholemia y drogas". Esto último lo destaca uno de los usuarios del grupo, de 24 años. Consumidor ocasional de "cannabis", asegura que "nunca" conduce bajos los efectos de la droga. "Pero en los controles doy igual, aunque hayan pasado 24 horas. Así que uso el grupo para evitar encontronazos inesperados".



El funcionamiento de estos colectivos de wasap es sencillo. Reglas de "obligado cumplimiento" y si no, a la calle: "A la mínima tontería se elimina del grupo al involucrado" relata el gestor del chat. Solo mensajes de aviso de presencia policial, sin espacio para preguntar por posibles ubicaciones.



"Es que el afán recaudatorio de Tráfico es excesivo", argumenta un ourensano de 25 años que forma parte del grupo, para cuya administración su creador cuenta con la ayuda de varios usuarios. "Sería imposible hacer funcionar esto por sí sólo, por el amplio volumen de usuarios". El perfil también es de lo más variopinto: "Hay gente desde los 18 hasta los 70 años. Por lo que intentamos poner un poco de cordura".



Otro usuario de este "clan", de 42 años, lo califica, directamente, de imprescindible: "Antes de coger el coche miro el wasap de conductores, para mí es fundamental, me tiro el día conduciendo y está bien saber si hay algún turismo de la Guardia Civil camuflado en el camino. También lo utilizo para saber si hay revisiones de piezas, que últimamente abundan".



El administrador se muestra reacio con el uso de aplicaciones como SocialDrive, una red social que cuenta con un mapa en el que los usuarios van señalando los controles. "Es mucho más útil y directo el mensaje en estos chats". Y desconfía: "En SocialChat puede ser un policía el que envíe el aviso para que la gente no vaya por esa zona y sí por la que están ellos". Por contra, en su chat, al controlar él quién ingresa, "no hay problemas".



"¿Ilegal? No es legal del todo reconoce su creador–. Pero esto se hizo de toda la vida. Cuando yo era pequeño, si salías del pueblo y veías una patrulla, llamabas a casa para que avisasen a todos. Lo que pasa es que ahora no tienen manera de pararnos porque se extiende mucho más rápido".



Respuesta de Tráfico



Según Andrea Conde, subdirectora de la jefatura provincial de Tráfico, "ahora mismo, esto no es sancionable. Ni siquiera supone una sanción administrativa, siempre y cuando no se realicen los avisos desde un vehículo en movimiento. Aunque esta última sería una sanción de otro tipo".



Sn embargo, otros gestos como "dar las largas" para avisar de la presencia policial sí se encuentran tipificados dentro del Reglamento General de Circulación. "Y son sancionables", explica Conde antes de lanzar una advertencia: "En estos grupos nunca sabes a quien estás ayudando. Podrías estar dando información privilegiada a algún delincuente para evitar ser localizado por la Policía".