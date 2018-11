O CHUO abrirá o novo aparcadoiro no mes de decembro

Os novos aparcadoiros do Hospital Universitario de Ourense abrirán este mes de decembro, unha vez concluidos os trámites administrativos para a adxudicación da xestión do aparcadoiro público e a instalación, sinalización e xestión informática do aparcadoiro de persoal, que abrirá este luns día 3 de decembro.

O novo aparcadoiro para persoal, situado na planta -2 do edificio de hospitalización, abrirá súas portas este luns ás 7,00 horas e estará aberto as 24 horas do día tódolos días do ano. Trátase de 100 prazas de uso rotacional para facilitar súa usabilidade, cunha reserva para usuarios con mobilidade reducida, e cun límite de estanza ininterrompida de 48 horas e ata un máximo de 180 horas mensuais, para garantir a dispoñibilidade de prazas e mobilidade de vehículos.

O control de accesos permitirá garantir a rotación de prazas entre tódolos traballadores, que igualmente continuarán dispoñendo, tamén para seu uso gratuito, doutras 100 prazas existentes no actual aparcadoiro, ademais doutro específico para motos, tamén dentro do recinto hospitalario. Ademais, os traballadores contarán con tarifas reducidas no aparcadoiro de público, de próxima apertura , nas plantas -3 e -4.

Unha vez concluidos os informes de valoración das propostas, e recepcionada a documentación pertinente, o vindeiro mércores día 5 de decembro, está previsto se reuna a mesa de contratación, para elevar a público a resolución de adxudicaciónconcurso de xestión e mantemento do aparcadoiro público, que está previsto abra este mesmo mes de decembro cun prezo limitado e bonos reducidos para uso continuado.