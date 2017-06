El CHUO afirma que no va a renunciar al servicio de cirugía infantil

El conflicto por el servicio de cirugía pediátrica se reavivó con una convocatoria de la plataforma SOS Sanidade Pública en la puerta del Complexo Hospitalario Universitario, en la que su portavoz, Anxo Pérez, acompañado de representantes políticos de En Marea, PSdeG y BNG, anunció que el colectivo pondrá esta semana en conocimiento de la Fiscalía, al entender que "pode ser motivo de lícito penal", el "desmantelamento" del servicio, asegurando que la presencia de un único cirujano impide realizar operaciones, al hacer falta un mínimo de dos para estas.

Esta visión no es compartida por la gerencia del CHUO, que dejó clara "a súa vontade irrenunciable" por mantener el servicio, algo que será posible gracias al acuerdo de colaboración con cirugía pediátrica de Vigo, desde el que se trasladarán profesionales para poder realizar las intervenciones programadas. Según explican fuentes del CHUO, esta medida es provisional mientras no se logra la contratación de un nuevo cirujano pediátrico para Ourense.

"Dende a incorporación do novo equipo directivo, establecéronse numerosos liñas de traballo co obxectivo de lograr garantir o mantemento en Ourense da cirurxía infantil", insisten desde el CHUO, explicando que no está resultando sencillo encontrar a un profesional, "xa que existen moi poucos especialistas e ningún deles está dispoñible no mercado laboral".

Esto, sin embargo, es visto por SOS Sanidade Pública como algo "premeditado" por la gerencia para "non facer atractivo o servicio". "Hai sete anos, había catro cirurxáns e era o máis rentable de Galicia. Sen embargo, a decisión fría e calculada do PP levounos a este deterioro, cando había que invertir en medios humanos", indicó Anxo Pérez.

Oposición política

Los representantes políticos que arroparon a los representantes de la plataforma también mostraron su malestar con la situación actual. La diputada de En Marea Eva Solla considera que "é a hora de que se devolvan os dereitos e condicións dos que disfrutan outros".

Por su parte, la socialista Noela Blanco explicó que "non pedimos un luxo asiático, senón algo que hai no resto de Galicia". Reprochó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que pretenda convertir el CHUO "nun hospital de campaña".

En representación del BNG, Noa Presas considera que se está "ante unha situación límite, porque falamos de algo tan elemental como as vidas dos nenos". Pidió al Sergas soluciones reales, "non datos manipulados".