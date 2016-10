El CHUO ve necesaria una unidad para tratar el ictus

Los profesionales del servicio de Neurología del CHUO destacaron este viernes, en la presentación de una mesa informativa con motivo del Día mundial del ictus, le necesidad de una unidad especializada. El jefe del servicio de Neurología, Daniel García, asegura que "está demostrado que con una unidad especializada se reduce la mortalidad". Según datos del Sergas, en Galicia hubo un total de 4.257 ingresos por ictus el año pasado y es por eso que pusieron en marcha el "Plan Ictus" en los hospitales gallegos. Esta iniciativa implica que en Ourense "haya un equipo especializado en ictus dentro del servicio de Neurología", especificó la gerente del Complexo, Eloína Núñez. El hospital de Santiago es el que tiene la unidad de ictus de referencia en Galicia. Vigo abrió dicha unidad el año pasado y en A Coruña arrancó este año.

En la mesa informativa instalada ayer en el CHUO, los profesionales del servicio de Neurología revisaban los niveles de glucosa en sangre y la tensión de los que se acercaban "ya que son los principales factores de riesgo, junto con la obesidad, y la edad", explicó Daniel García, que dijo que el envejecimiento de la población ourensana hace que haya una gran incidencia de ictus. Por otro lado, todo el que acudía a la mesa le informaban de los síntomas que presenta. En el tríptico informativo que entregaban a la gente, esos síntomas aparecen reflejados como "As tres F": Fala, porque el paciente no puede articular palabras; forza, porque no puede elevar los brazos y faciana, ya que no es capaz de mostrar todos los dientes al sonreír.

La gerente del hospital y el jefe de servicio resaltaron que gracias a la aplicación de la primera fase del "Plan Ictus", se han agilizado los tiempos y ahora los hospitales comarcales ( Verín y O Barco) "disponen del tratamiento que estabiliza al paciente y que puede salvarle de una intervención". Antes, ese tratamiento sólo lo tenía Ourense, "por lo que perdíamos mucho tiempo en el traslado de un comarcal al CHUO", explicó Daniel García, "y los tiempos son muy importantes para que el paciente no sufra secuelas". La segunda fase del plan del Sergas, pretende acortar tiempos para la rehabilitación tras el alta médica. Durante la jornada, en la mesa informativa revisaron la tensión y la glucosa a más de 200 personas.