El Cineclub y los grupos políticos critican la situación del OUFF y piden "dimisiones" en el Concello

Diferentes colectivos y grupos políticos locales se han sumado a las críticas emitidas en los últimos días por la actual situación del Festival de Cine de Ourense, cuya 23ª edición se encuentra en el aire debido al poco margen en los plazos para poder organizar la edición de este año, y han pedido la "dimisión" de la concejala de Cultura, Belén Iglesias.



En un comunicado, el Cineclub Padre Feijóo, institución cultural que presta servicios desde hace casi cincuenta años en la ciudad y que cuenta con una programación anual estable en la biblioteca municipal, ha censurado la "presumible ausencia" de la edición tanto de este año como de la de 2019 después del anuncio del Ayuntamiento de sacar a concurso su gestión "a escasos cinco meses" de su celebración.



Para esta entidad, se trata de una "situación inédita" tras veintidós ediciones consecutivas respecto a otras ciudades que organizan festivales además de ser "una falta de respeto" a los ciudadanos, tras recordar que la nueva Ley de Contratos afecta a todas las ciudades.



Así, atribuye lo ocurrido a "una inexcusable muestra de indolencia y dejación, reprobable por cuanto este Cineclub, delante del Consello Municipal de Cultura, preguntó hasta en dos ocasiones -diciembre de 2017 y marzo de 2018- sobre la gestión futura del OUFF sin recibir una respuesta clara por parte de la concejala de Cultura".



Por este motivo, ha solicitado "la dimisión" de la concejala de Cultura, Belén Iglesias, y que "abandone sus responsabilidades en materia cultural" tras considerarla responsable de la situación cultural de la ciudad.



En la misma línea, Ourense en Común ha avanzado que llevará al próximo pleno "la petición de dimisión de Belén Iglesias como responsable de las áreas de Educación y Cultura" por lo que considera una "agresión sistemática" a la cultura de la ciudad.



"La puesta en duda de la celebración de la 23ª edición del Festival de Cine Internacional de Ourense, supone un punto de no retorno que se suma a las innumerables muestras de dejadez en materia de gestión cultural", ha enfatizado este grupo, que ha enumerado otros problemas en el ámbito cultural, como "el plagio en el cartel de los Malos"; "el veto" a los libreros el Día das Letras Galegas o la pérdida de la Banda Municipal de Música.

Respuesta institucional

En plena polémica respecto al futuro del festival, el presidente de la Diputación de Ourense Manuel Baltar ha ratificado, el apoyo de la institución provincial al Festival de Ourense no solo desde el punto de vista económico sino también en la cesión de espacios al tiempo que ha tendido su mano al Ayuntamiento para organizar el certamen.



"Me parece una auténtica pena que después de tantos años de historia aparezca un borrón en un año en que Ourense no tenga este posicionamiento", ha subrayado Baltar, quien ha apuntado que en estos momentos ya ha trasladado al grupo de Gobierno, que encabeza Jesús Vázquez, que serían "capaces de organizarlo en un tiempo récord" a fin de evitar que el Festival no se celebre.

No obstante, ha precisado que serán "respetuosos" a la espera de lo que decida el consistorio tras recordar que el ayuntamiento orensano es el encargado de la organización del certamen.