El Cineclube Padre Feijoo "sobrevive" con los socios y reclama apoyo público

El Cineclube Padre Feijoo llegará en 2020 al medio siglo de vida. Lo hace con una media de 90,09 espectadores por sesión, según la memoria de 2018. Hay 112 butacas en el salón de actos de la Biblioteca Pública que acoge las proyecciones regulares de este referente cultural de la ciudad. La Academia Galega do Audiovisual otorgó recientemente el premio Especial "José Sellier" a la Federación de Cineclubes de Galicia (FECIGA). A ella pertenece el cineclube Padre Feijoo y los tres que funcionan en la provincia: el de O Carballiño–que celebra su 50 aniversario–, el de O Barco y el de Viana do Bolo. Su papel en la sociedad, fundamental. "Os cineclubes son un dos principais promotores da cultura cinematográfica entre a sociedade", anotó el jurado de estos galardones.

Manuel Precedo preside la federación de los cineclubes gallegos, pero también el Cineclube Padre Feijoo. En su balance, destaca éxito de espectadores, falta de apoyo público y cierto "temor" a qué ocurrirá con el Cineclube cuando la Biblioteca Pública donde está ubicado actualmente se traslade a San Francisco.

Ingresos de los socios

El Cineclube Padre Feijoo sobrevive gracias los socios. Precedo dice que no están en crise. "Creo que os cineclubes fortalécense porque é un ocio máis barato. No 2008, coa crise, houbo incremento notable de espectadores", anota. Una de las apuestas recientes–la sesión de las 23,00 horas–influye en ese "éxito" de participación. Según la memoria del cineclube Padre Feijoo para 2018, la cuota anual de socios–10 euros–permite financiar 2/3 partes del presupuesto total para las proyecciones. "Calquera actividade cultural sobrevive con constancia. Os nosos ingresos son dos socios e da xente que vén ás proxeccións", añade Precedo. Reivindica más implicación de la administración pública. "Ás veces non son cartos, senon deixar de poñer trabas. A política cultural é bastante frouxa".

En cuanto al traslado de la biblioteca, dice: "Gustaríanos continuar onde estamos. Entendo que isto terá que seguir sendo unha Casa da Cultura.

175 proyecciones al año y dos días de programación

El Cineclube Padre Feijoo proyectó 91 películas en 175 sesiones durante el 2018. Los largometrajes que se proyecta en este espacio está alejado de los canales comerciales, con vocación de cubrir ese hueco de cine alternativo. Las proyecciones ordinarias se realizan los lunes y los miércoles en la Biblioteca Pública. Tienen otras proyecciones en colaboración con el Colegio de Médicos, el Arqueolóxico o el Etnográfico de Ribadavia.