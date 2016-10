La ciudad seguirá sin tener Banda de Música

Los ciudadanos de Ourense continuarán sin poder disfrutar de la Banda Municipal de Música. Hoy, la junta de gobierno local declarará desierto el concurso público lanzado a mediados del mes de mayo para contratar el servicio de interpretación artística, argumentando que la asociación cultural Ricardo Courtier, que gestionaba la agrupación musical y presentó la única oferta al concurso público, no cumple con los requisitos de experiencia mínimos recogidos en los pliegos de contratación. Estos establecen que un 80% de los músicos debe acreditar una trayectoria mínima de cinco años en trabajos similares y un grado de un conservatorio profesional o superior de música.



El concurso público, con un precio de licitación de 240.000 euros, se lanzó a mediados del mes de mayo y solo suscitó el interés de la agrupación Ricardo Courtier, que presentó la documentación el último día del plazo habilitado. Pese a haber un único licitador, la decisión se fue demorando, explican fuentes municipales, por los "errores o insuficiencias" en la documentación presentada.



El Concello recuerda que el pliego administrativo exigía que se acompañase la relación del personal que se adscribiría al contrato, que debía constar de al menos 40 músicos, aportando el currículo de cada uno junto a la documentación acreditativa de la titulación y experiencia profesional.



Fuentes municipales explican que se encontraron "errores" y se requirió a la asociación Ricardo Courtier que subsanase la justificación de la experiencia, algo que en opinión de los técnicos del Concello no se produjo.



"Por lo tanto, no habiendo sido acreditado el requisito de experiencia de al menos el 80% de la banda corresponde excluir al único licitador y declarar desierto el procedimiento -será oficial hoy por la mañana-", expone el Concello.



Con esta decisión, se trunca la intención que tenía el gobierno local de programar la reaparición de la Banda de Música con un concierto en la Praza Maior. El último espectáculo data de hace más de año y medio, un período de tiempo lleno de controversias y polémicas, con la acusación de Democracia Ourensana de que se trataba de una contratación ilegal, una denuncia contra el jefe de servicio o una campaña de recogida de firmas -logró reunir unas 3.000- entre los ciudadanos para pedir el regreso de la banda, que deberá seguir esperando hasta que se encuentre una nueva solución.