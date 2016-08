La ciudad a vista de 360º

Quién dice que para pasear haya que salir de casa? La aplicación Street View de Google, traducida literalmente del inglés como “vista de calle”, resulta una herramienta ideal para perezosos o curiosos, ya que, además de la tradicional vista de calle, permite ver el interior de edificios y tiendas, que pueden, desde hace algún tiempo, incluir sus interiores.

En Ourense, la Diputación Provincial acaba de apuntarse a esta tendencia, presentando el mes pasado su visita virtual al interior de cuatro de sus edificios: el Teatro Principal, el Pazo Provincial, el Centro Cultural Marcos Valcárcel y el Pazo de Villamarín. De la mano de esta aplicación, tanto los ourensanos como cualquier otra persona desde cualquier lugar del mundo pueden recorrer el interior de estos edificios para ver cómo son hasta en sus rincones más inaccesibles, incluyendo, por ejemplo, el despacho del propio presidente de la Diputación, Manuel Baltar.

Las fotografías de 360 grados, y la alta calidad de las imágenes convierten a esta aplicación de Google Maps en una aliada ideal. Pero ¿qué muestra y esconde de la ciudad ourensana?

Hacer un tour virtual por la capital es posible, pasando, además, por las cuatro estaciones con sus noches y sus días. Se pueden visitar las fuentes de As Burgas en pleno día o en la noche cerrada de Navidad. Y es que las zonas termales de la ciudad no faltan en la aplicación: se pueden ver las fuentes originales en el centro de la ciudad e incluso entrar y pasear por la zona privada, como también saltar a la ribera del río Miño, pero no en tren. La aplicación no permite conocer el recorrido del famoso tren termal, y prefiere saltar a la carretera general en vez de mostrar la belleza del paseo. No priva, eso es verdad, de visitar A Chavasqueira, O Muíño da Veiga y Outariz, donde el viajero virtual puede casi sumergirse en las calientes aguas de las zonas públicas y las privadas.

Tras el recorrido termal, otra opción puede ser la de conocer el Casco Vello de la ciudad. Street View lo muestra de día, callejea y se pierde por sus empedradas calles, llenas de antiguos escudos e historia. Permite incluso adentrarse en la Catedral, aunque la imagen no es muy buena y no muestra el impresionante pórtico restaurado, aunque permite apreciar su nave central.

Lo que se le escapa a esta aplicación es el impresionante y característico ambiente de la noche en la zona histórica de la ciudad: no hay imágenes que dejen intuir el bullicio de las terrazas, el ambiente de tapas y vinos de la noche en Ourense. Sí lo hace de las zonas de compras, o de las cafeterías en la Praza Maior, donde uno puede ver las abarrotadas terrazas.

Google tampoco se olvida de las panorámicas en la ciudad y para ello utiliza sus puentes, el Romano y el del Milenio, desde cuyas alturas se puede ver la belleza de la ciudad en la noche desde lo alto del Miño. Para la vista a la luz del día, Street View se va al Auditorio, desde cuyas alturas ofrece, probablemente algunas de las mejores y más impresionantes vistas de la ciudad.

Desde el Auditorio, por cierto, también se puede disfrutar y recorrer todas las zonas de interior, como se puede hacer del Centro de Iniciativas Empresariales o de diferentes tiendas y bares míticos de la ciudad, como puede ser el Café Latino, el Bar Orellas o el Café Auriense.

Google Street View tampoco se olvida de la última joya recuperada de Ourense, el Claustro de San Francisco, aunque no enseña lugares como el Concello, la zona universitaria, a excepción de algunas partes del interior del edificio politécnico, el Centro Comercial o parques tan conocidos como el de San Lázaro o el del Posío.

No cabe duda de que en algún momento llegarán a estar y Ourense será todavía más accesible desde cualquier lugar del mundo. ¿Quién se atreve a empezar el recorrido virtual?