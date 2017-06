Clubes náuticos, piraguas, remo y el mundial de motos de agua

Además de por ser un lugar tranquilo en el que poder relajarse tomando una consumición en las terrazas de los bares, Barra de Miño es conocido por las actividades deportivas que acoge, principalmente piragüismo, remo y esquí acuático.La práctica de este último deporte requiere ahora un permiso especial, porque la navegación a motor en ese tramo del curso del Miño está prohibida desde hace unos años. Anteriormente, las motos acuáticas campaban a sus anchas, haciendo las delicias de los clientes, molestos con estas nuevas restricciones.

"Aquí había motos de agua, el río era navegable. Se hizo un club náutico y hasta trajimos una de las pruebas del Campeonato del mundo de motos de agua, que eso nadie lo había hecho", comenta María del Carmen Loureiro, que fundó el Zona Verde junto a su marido.

Pero el suyo no fue el único. Manolo Seoane, el dueño del disco-bar Gaddafi también constituyó un club náutico, para sumarse a todas las actividades deportivas que permitía el río a su paso por Barra de Miño. "Eu cheguei a ter once motos de auga gardadas, de clientes. Agora danche permiso para momentos puntuais, para algunha das probas deportivas que se celebra aquí, pero xa non se pode andar como antes", explica.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil aclara que en el embalse de Velle está prohibida la navegación a motor, "permítese únicamente a navegación a remo e a vela". Justifican la prohibición aludiendo a la "protección da toma de auga para a cidade de Ourense que se atopa augas abaixo da presa de Velle. A fuga de combustibles ou aceites podería causar un problema de saúde pública", explican desde la entidad, que matizan que no es una decisión que afecte exclusivamente a esta zona. Señalan que no es una decisión que afecte en exclusivo a esta zona.

Apuesta por el deporte

El nuevo escenario derivado de los cambios normativos impide que la gente pueda llegar en lancha a Barra de Miño, pero las actividades deportivas nunca han abandonado este tramo del río.

"Aquí tivemos un campeonato galego de piragüismo que moveu 600 palistas, e trouxo a unhas 1.500 persoas, o pasado 29 de abril. E sen ir máis lonxe, este mesmo fin de semana -por ayer- temosunha ruta de motos de agua, da Federación galega de moto náutica. Proximamente, en agosto,haberá outra ruta de moto de auga. E logo a Copa Deputación de piragüismo, cos cinco clubes da provincia de Ourense, tamén a Copa Gaddafi de piragüismo, que xa fai doce anos que a promovo... e un longo etcétera", enumera Maolo Seoane.