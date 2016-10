La cocina se incorpora a las actividades para los mayores

El programa de "Envellecemento activo", organizado por el Concello de Ourense, comienza los primeros talleres a partir del lunes. Otro año más, este programa formará a las personas mayores de la ciudad en diferentes áreas.



La concejala de Servizos Sociais, Sofía Godoy, dio ayer la bienvenida "a toda esta gente joven". La concejal avanzó que habrá actividades nuevas "pero vamos a dejar la intriga en el aire". El programa oferta un total de 27 actividades este año y como novedad están los talleres de cocina saludable y el de elaboración de platos creativos y fáciles. A ellos se suma un nuevo taller de manualidades en A Ponte, que se une al que ya se hacía en el Centro Cívico A Cuña. Por otro lado, las más demandadas, según contó la técnico municipal de Asuntos Sociais y encargada de la organización del programa, María José Valeiras, son las relativas a "deportes e informática". Un extremo que confirmaron los asistentes: "Me encanta la actividad de pilates, voy desde que comenzó el programa", dijo Pilar Fernández.



Para este nuevo curso 2016-2017 había un total de 1.000 plazas ofertadas, según fuentes municipales. En total hay 734 personas inscritas en el programa, divididas en 44 grupos, y 163 lo hacen este año por primera vez. De ese total, 142 son hombres y 592 son mujeres.



El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, se mostró a disposición de los usuarios "para seguir aprendendo e mellorando" y recalcó que "é moi importante manterse activo y estas actividades son moi beneficiosas". El regidor añadió que "moitas veces os obradoiros tamén serven para que vós logo fagades quedadas e cenas fóra das aulas".



Esta iniciativa, perteneciente a ese área de Asuntos Sociales, está dedicada a los mayores de 60 años y el objetivo principal es evitar la dependencia, el sedentarismo, mejorar la calidad de vida de los mayores así como su relación con otras personas. Las primeras actividades arrancarán el lunes y los asistentes ayer al auditorio estaban deseosos de comenzar: "Pasoo estupendamente no taller de manualidades, debería de ser todos os días da semana" aseveró Marina González. Una vez que terminó el acto formal, el Concello obsequió a los asistentes con un pequeño concierto. El cantante y guitarrista del grupo Connectica, David Peralta –una banda "que comenzó en el Espazo Lusquiños", explicó Godoy–, fue el encargado de amenizar el acto. Dentro del repertorio que interpretó, destacó la canción "Ourense te dejas querer".

PROTAGONISTAS

Pilar Fernández

"Me inscribí en el programa desde que empezó. Me encanta el curso de pilates, me lo paso de maravilla en las clases y por eso me apunto todos los años. Creo que es una iniciativa genial que tiene el Concello y es un detalle que se acuerden de nosotros".

Arturo González

"Levo en cachibol dende que empezou. É un xeito de facer exercizo pero sen forzar o corpo. Creo que é unha das actividades que máis nos beneficia á xente maior porque exercitámonos sen darnos de conta".

Antonio Alonso

"O ano pasado foi o primeiro ano. Apunteime a 'tai-chi' e gustoume moito. Penso que é unha actividade moi saudable e axuda moito a facer exercizo, e por iso volverei repetir este novo curso. É un programa xenial".