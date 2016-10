O Colexio de Arquitectos de Galicia premia catro obras da provincia

O Colexio de Arquitectos de Galicia distinguiu cos Premios Grande de Area de Aportación á Arquitectura 2016 a un total de 11 proxectos da Guarda, Baiona, Ourense, Ribadavia e Vigo, en recoñecemento ao "alto nivel" e calidade arquitectónica das súas propostas, desenvolvidas por "tódolos axentes que interveñen no proceso de xestación e construción dunha obra".



Á convocatoria deste ano presentáronse 67 proxectos, que, segundo o Colexio, se erixen "en oportunas reivindicacións da profesión e a arquitectura" en Galicia, "axudando a mellorar o contorno" e a "transmitir a cultura arquitectónica á sociedade".



"As candidaturas dan resposta ás necesidades da sociedade e reflicten un compromiso dos autores e demais axentes involucrados no proceso construtivo coa arquitectura responsable", subliñou, antes de insistir en que o obxectivo deste certame é "destacar o valor da obra arquitectónica".



Os proxectos gañadores foron seleccionados por un xurado conformado por membros das delegacións do colexio en Pontevedra, Vigo e Ourense, e unha arquitecta premiada nunha edición anterior, que avaliaron aqueles aspectos das obras que achegan "un valor singular" pola súa tipoloxía, innovación tecnolóxica, baixo custo ou implantación no territorio.



A entrega dos premios celebrarase ás 18,00 horas do próximo día 21 de outubro no Café Moderno de Pontevedra. Un acto que se complementará cun ciclo de conferencias que impartirán os premiados entre os meses de outubro e novembro nas tres delegacións do Colexio.



OBRAS PREMIADAS



As obras premiadas de Ourense son o Piso Santo Domingo, Vivenda sobre ou Miño e Espazo Lusquiños; en Ribadavia: o Museo do viño non reitoral de Santo André; e na Guarda trátase de Vivenda Refuxio Crisalida e o Centro de interpretación dás fortalezas transfronteirizas do Baixo-Miño.



Así mesmo, recibiron este recoñecemento en Baiona a xeadaría Bico do xeado; e en Vigo, a Rehabilitación Elduayen número 2, a zapataría Fridablue, un edificio de catro apartamentos máis local comercial e a oficina Verde.