La comarcalización de los bomberos, todavía posible

Xunta y Diputación no renuncian a llevar adelante el proceso de comarcalización del parque de bomberos de Ourense pese a la decisión del Concello de desmarcarse del proceso al no encontrar el beneplácito de la mayoría sindical para lanzar una convocatoria de empleo de seis interinos y no poder así aumentar la plantilla actual, de 51 bomberos.

Tanto el Gobierno gallego como el provincial aplauden el compromiso del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, para llevar adelante el proyecto y lamentan la negativa de los representantes de los trabajadores, aunque ambos confían en que la situación se pueda reconducir.

Ambas administraciones aseguran que trabajan en alternativas para que la comarcalización del parque y dar así cobertura a toda el área metropolitana sea una realidad.

"A Xunta non se resigna", aseguran fuentes de Vicepresidencia. Mientras, el diputado Pablo Pérez reconoce conversaciones con Santiago. "Isto non vair parar, sairá e xa temos unha alternativa na que traballaremos. Aínda así, espero que os bombeiros recapaciten", afirma.