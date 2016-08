Los comerciantes califican de ‘positivas pero mejorables' las ventas de julio

El Instituto Nacional de Estadística dice que las cifras de ventas al por menor en Galicia subieron en julio de 2016, en concreto un 1,2 por ciento más que el mismo período del pasado año. A esas cifras no se le aplica la estacionalización (rebajas y turismo).

En el caso de Ourense, esa pequeña mejoría en las ventas al por menor parece ser notoria en algunos sectores del comercio local. Luis Rivera, presidente del la Asociación de Comerciantes Centro Comercial Aberto Ourense Centro cree que "el mes de julio fue bueno en general, pero las cifras son muy mejorables". El presidente recalcó que "son cifras positivas pero nunca llegaremos a alcanzar los datos de ventas que teníamos en los años previos al estallido de la crisis". Con todo, Rivera asegura que "La Vuelta tuvo una repercusión grande y hacen falta más eventos de este tipo durante el año en Ourense".

Por su parte, el presidente de la Federación de Comercio de Ourense, Aurelio Gómez Vilar, concuerda con el argumento de Rivera: "Se nota una ligera línea de mejora, pero muy lenta". Asegura que "no estamos con esas cifras tan alarmantes de antes de la crisis, pero no son buenas". En cuanto a los propietarios de negocios, hay opiniones dispersas. En las tiendas de souvenirs y recuerdos del casco vello este pasado mes de julio fue bueno, mientras que en otros negocios no tanto.

En lo que sí coinciden todos los comerciantes ourensanos es en que, a pocos días de acabar el mes de agosto, las ventas han decaído bastante y todos lo achacan a que la ciudad estuvo prácticamente vacía.