Los comerciantes: "Si nosotros cerramos se acaba la vida en la ciudad"

A pie de calle, los comerciantes tienen claro que salir a la calle esta tarde es "totalmente necesario" para dar a conocer la "situación crítica" que están atravesando. Así, se espera un elevado número de escaparates apagados en la ciudad durante el turno vespertino. "Secundar la huelga –convocada por la Federación de comercio– es una forma de hacer que la gente se dé cuenta, sobre todo los políticos, de que tenemos impuestos abusivos y alquileres desorbitados y una persona normal no puede afrontar todo eso", explica Raquel Guerra, de la tienda Enou de la Praza Maior. Por ello, Guerra apagará las luces de su escaparate esta tarde, para luego concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno, a partir de las 20,00 horas. "Es que casi todo lo que metes en caja se va para pagar a otros", asegura.

Esta es la primera vez que los comerciantes se unen para alzar la voz. "Nosotros cerramos todos los de esta zona, por lo menos con los que he hablado", afirma Jorge López, de la Joyería Plaza, situada en los bajos comerciales de la Alameda. López apunta otro de los causantes del declive del comercio local, Internet: "Yo tengo clientes que van a la zapatería a probarse los modelos para luego comprárselos más baratos por Amazon". En su caso, los productos en los que nota el ascenso de compras online son los relojes. "A nosotros las marcas nos exigen tener los precios expuestos al público, lo único que nos dejan es hacer un máximo descuento del 10%, eso sí, Amazon hace lo que le da la gana", critica López. La reivindicación de hoy es una llamada a los ciudadanos a la reflexión conjunta: "Somos lo que que mantiene vivo el país, si nosotros cerramos se acaba la vida en la ciudad". Para Guerra, concienciar a los vecinos con la acción de hoy es fundamental: "No es solo destrucción de puestos de empleo, es que el comercio local influye en tu vida, solo hay que ver cómo está la ciudad un domingo de tiendas cerrados, como triste".

Cierres en toda la ciudad

En la avenida de As Caldas, una de las arterias comerciales del barrio de A Ponte, la imagen de hoy por la tarde será, mayoritariamente, la de una calle sin vida. "Lo hacemos por solidarizarnos, porque esto nos afecta a todos, si tú no tienes dinero no me compras, si yo no tengo dinero no le compro al otro..." explican desde Calzados Esga. El goteo de cierres de locales afecta a los comerciantes, a los que "desanima" ver cada vez más carteles de alquiler en los locales. Desde Esga señalan que el peor enemigo de su sector es la situación económica del país, "más que Internet". Además, adelantan que la situación "irá a peor" en el futuro: "Acabaremos trabajando para las grandes cadenas e invirtiendo lo que ganemos en sus productos, porque está claro que con poco dinero vas a comprar las opciones más baratas". Desde la Cuchillería Benito, cerca de allí, también se sumarán a la huelga: "La idea es que las luces del escaparate estén totalmente apagadas, como si estuviésemos cerrados". Las "constantes subidas" de los impuestos ahogan al sector: "El dinero va más a grandes superficies que a la pequeña, donde lo que hacen es subir cuotas".

Para algunos, como Pepita, de la mercería Lazos, en As Caldas, la acción debe ser "conjunta": "Creo que deberíamos cerrar todos juntos, unirse es un acierto en esto". En su caso, lleva más de media vida dedicándose al comercio y ahora, a muy poco de jubilarse, reflexiona sobre el "cambio" en los clientes. "A mí siempre me gustó trabajar de cara al público, eso es lo mío, pero a veces ves unas exigencias y unas cosas entre la gente... Algo hay, porque últimamente está complicado el sector", asegura Pepita.

Los comerciantes

Beatriz Gómez: presidenta de la Federación de Comercio: "Hoy el comerciante tiene la oportunidad de alzar la voz bien alto"

"El apoyo a la causa es cada día mayor y en la manifestación en la ciudad estarán presentes representantes del comercio en la provincia", explica Gómez. La presidenta de la federación deja claro que esta tarde los comerciantes de la provincia "tienen la oportunidad de alzar la voz bien alto", desgrana.

Luis Rivera, presidente de Centro Comercial Aberto: "Salimos a la calle para que nos vean, para que la gente sea consciente"

"El comercio en la ciudad está viviendo una situación de ahogamiento desde hace tiempo y cada vez la situación es más complicada", apunta Rivera. Por ello, cree que es necesario salir hoy a la calle: "Por lo menos, salimos para que nos vean porque la gente no es consciente de lo importante que es el comercio".