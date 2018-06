Comercio y hostelería notan en Ourense el tirón del Mundial de Rusia

El comienzo del Mundial de fútbol en Rusia, que cuenta con la participación de la selección española en busca de revalidar el trofeo conseguido hace ya cuatro años, se ha visto traducido en aumento de ventas tanto en el sector textil como en el de electrodomésticos. Por su parte, la hostelería se vuelca con el evento engalanándose con banderas españolas y aprovisionándose de televisiones de gran pantalla. "Es lo que más ha destacado en las últimas semanas, que se piden televisiones de muchas pulgadas frente a las que habitualmente vendemos a lo largo del año", señalan en Carrefour Ourense, aunque matizan que "es cierto que es una tendencia también de los últimos años".

"Se está notando, de hecho esta venta que acabo de hacer ahora es de un televisor para un bar, que lo necesitaba con urgencia", señala Benjamín Álvarez, responsable de electrodomésticos de Bermello en el Centro Comercial Ponte Vella. Apunta que "la mayor parte de estos televisores que estamos vendiendo son de 49 y 55 pulgadas en casas particulares, y de ahí para arriba cuando hablamos de locales públicos, como bares o cafeterías".

En cuanto al posible incremento de ventas que se está viviendo con el Mundial, matiza que "no es el boom de hace años, pero no cabe duda que se nota un incremento de ventas con respecto a lo que puede ser habitual por estas fechas, diría yo que en torno a un 15 o un 20 % más". Añade que "el año que ganamos el Mundial sí que se notó, gente que no lo tenía tan claro se decidió al llegar a la final y lo sentimos en las ventas".

Montse Domínguez, del bar Gráfico, en la calle Ervedelo, quiere animar a la gente a ver los partidos de la selección en su local. "Ofrecemos cañas a un euro -el precio habitual es de 1,50 euros- durante el partido España-Portugal". Una medida que, seguramente, prolongarán durante los siguientes partidos. José Manuel Martín, de cafetería Niza, certifica que "si gana España seguro que habrá más gente , como ocurrió el pasado Mundial".

Una pasión por los colores que se traduce también en las ventas de ropa deportiva. "Nosotros contamos con camisetas de la selección, tanto para él como para ella, y deportivos de España, que ya nos han estado preguntando por ellos estos días y se empiezan a vender", señala Jorge Bernárdez, de Sniker, en la calle Paseo.

En Sprinter tienen un amplia variedad de productos de merchandising ligados a la selección española. "Las bufandas, que teníamos 200, ya no nos queda ni la primera; hemos pedido más pero nos dicen que se han agotado en stock", explica Felipe Chaudarcos, segundo encargado de esta tienda especializada en artículos deportivos ubicada en Barbadás.

Añade que "en facturación no significan mucho las ventas por este concepto porque son productos con precios bajos, pero se venden muy bien, tanto balones como camisetas o incluso bolígrafos". Es el efecto Mundial, que aún puede crecer si España pasa de fase.