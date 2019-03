El comercio local de A Valenzá se moviliza el fin de semana

El comercio local de A Valenzá celebra una edición más –la segunda– del Barbadás Oulet, en la que este fin de semana 25 establecimientos ofrecerán sus productos en el pabellón polideportivo, en una feria en el que se incluirán actividades infantiles y un desfile de moda con mascotas. El horario de la feria, que se desarrollará sábado y el domingo, será de 11,00 a 14,30 y de 17,00 a 21,30 horas.

El Barbadás Outlet tiene por objetivo que los vecinos y la gente que venga de otras partes de Ourense conozcan A Valenzá y sus tiendas, en su mayoría situadas en la avenida de Celanova, para que en futuras ocasiones "acudan a establecementos de moda, deporte, estética, tendas infantís, floristerías, librerías, zapaterías, grazas a coñecelas aquí", explicó Marga Pérez, la concejala de Comercio.

La gran novedad de esta edición es un desfile de moda acompañado por mascotas, de la mano de la asociación canina Lacan, que será sábado a las 19,00 horas. El objetivo es "dar a coñecer aos animais da protectora e fomentar a adopción e visibilizar o non abandono e o non ao maltrato animal", para lo cual un grupo de tiendas "mostrará as súas tendencias e os modelos irán acompañados de animais".

También habrá actividades infantiles. Se habilitará un espacio infantil para que "os pequenos se poidan divertir mentres os maiores fan as compras", explicó Pérez, con actividades de baile, talleres de manualidades, música...

Mari Carmen Casas, de Bel Moda, señaló que la actividad es importante para "que se coñeza A Valenzá e o seu comercio local, agora que hai moitos", y avanzó que habrá sorteos, por lo que animó a todos a participar.

Un espacio más amplio y más participantes

Esta segunda edición cuenta con un espacio más amplio y mayor número de participantes que el año pasado. Los visitantes, dijo Pérez, podrán disfrutar de "unha ampla variedade de produtos de alta calidade a uns prezos moi económicos e asequibles". Paqui Bouza, de La Cigüeña, resaltó que es una "gran iniciativa" y que "debe hacerse cada temporada, para que nos conozcan. A nosotros nos ayuda a sacar 'stockage' y para la gente es una gran oportunidad", ya que habrá descuentos.

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, señaló que "é unha aposta no camiño de potenciar a actividade comercial de Barbadás e poñer en valor este sector no ámbito de influencia da comarca".