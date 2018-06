Inícianse as obras do enlace entre o polígono de San Cibrao das Viñas e a A-52

Durante a mañá deste mércores comezaron as obras do novo enlace entre o polígono de San Cibrao das Viñas e a A-52. Ata o lugar desprazouse a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, quen salientou o valor desta infraestrutura, de 4,5 km de lonxitude.

Este proxecto suporá a redución do 60% do percorrido da conexión actual, así como do tempo empleado, xa que se aumentará o límite de velocidade a 100 km/h.

O trazado unirá a autovía A-52, a autovía AG-31, que vai a Celanova, e a entrada local de Rante, onde se reordenarán os accesos a través dunha glorieta. Tamén se executará unha segunda rotonda ao final do trazando, que servirá de unión coa N-525, ao sur do actual acceso á área industrial. Ademais, construirase un viaduto que salve o río, de máis de 500 metros.

A previsión da Xunta, que invertirá 21,8 millóns de euros no proxecto arquitectónico, é rematar a mediados do 2020.