O grupo da marea presentou unha moción na que pedía a creación dunha comisión de investigación para depurar as responsabilidades técnicas e políticas sobre a anulación da ordenación urbanística provisional. Dita proposta foi aprobada por toda a oposición con 16 votos a favor (DO-PSdeG-Ourense en Común) e os votos contrarios do grupo de goberno.

O edil de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázque Mato, tomaba a primeira quenda de palabra para expor a moción: "Por qué entendemos que é necesaria esta moción? En marzo de 2011, o TSXG confirma a primeira das sentenzas contra a ordenación provisional urbanística de Ourense. Consecuencias, indemnizaciones millonarias. Hai pendentes 24 reclamacións millonarias. Máis gasto municipal, o custo dun millón de euros para a modificación dese novo PXOM. Non hai responsabilidades políticas. Ningunha. O antigo goberno de Manuel Cabezas foi recolocado. Segundo a opinión dos técnicos municipais, a empresa que redacta o PXOM concedéronlle a maior puntuación e insistiron a adxudicación a esta empresa pola súa experiencia. O goberno local aproba os 30 proxectos, 15 ámbitos públicos e 15 privados. Todavía estamos a tempo de frear novas indemnizacións. ¿Responsables? Cero. O urbanismo neste Concello é moi grave. Queremos depurar responsabilidades e o recurso o Tribunal ten que ser un acordo plenario".

A socialista Carmen Dacosta reforzaba a ideal inicial: "O goberno ten que recurrir. Enérvame o urbanismo do PP. No ano 1998 encargouse o novo PXOM e ahí estaba vostede señor Cudeiro. Nove sentenzas anularon ese plan, polo cambiazo, señor Cudeiro. O PSdeG con Áurea Soto estableceu unha folla de ruta para prever estas sentenzas e por enriba da mesa solucións. Encargou un novo PXOM. O PP opoñíase a un novo PXOM. Ese é o urbanismo que defendía o PP. Áurea Soto tivo que pedir a Xunta que aprobase unha ordenanza provisional, como o centro de Salud de O Couto ou o novo xuzgado. A vostedes preocúpalle outras cousas, preocúpalle o negocio privado. Neste momento o PSOE deixou un plan inicial aprobado, porque o PP non introduce as enmendas e adapta a lei do solo. Por qué queremos dar negocio a uns cantos? Por qué queremos dar negocio o sector privado? Entendemos que procede esta comisión de investigación".

Por parte de Democracia Ourensa, Pablo Prol expuña que "nós ímos apoiar a moción. Hai problemas moi sospeitosos no urbanismo da nosa cidade. En Ourense, no urbanismo é facer falcatruadas. Todos sabemos que non ten futuro o recurso, porque sería ganar tempo pero sabemos que se vai anular. Teremos un novo PXOM é teño a dúbida para saber que acontece con él. Caemos unha e outra vez na mesma pedra co PXOM e as ordenacións urbanísticas provisionais. Porque se lle deu a elaboración do plan do 2003 a empresa que se lle deu? Por ahí, hai moito pero moito co que investigar. E está relacionado co PP. Esta frase resume o sentimiento de moita xente co urbanismo do PP: 'A mí, me daría vergüenza'".

O edil de urbanismo do Concello de Ourense, Jesús Cudeiro: "Señor Prol, si usted tiene algo o alguna idea de que se ha cometido algún delito vaya al juzgado y déjese de coñas. Si alguien discute o tiene alguna duda que vaya a los tribunales. En segundo lugar, yo no era director general cuando se aprobó en el PXOM. En el fondo del plan estaba de acuerdo. Se podía continuar con el Plan de 2003 y subsanar los errores. Pero ustedes no lo quisieron así, quisieron una ordenación provisional. Las mismas medidas provisionales de la señora Áurea Soto estaban en el plan de 2003. Hai que apoyar la iniciativa privada para el desarrollo urbano. Señor Vázquez Mato, entrando en la moción, ¿qué inseguridad jurídica? El derecho no es una ciencia exacta, incluso los tribunales cambian de sentido. Que es lo que pasa en este caso. A quién quiere meter a usted en esta comisión, porque ellos han validado este proceso a partir de un cambio de criterio es cuando se anula la ordenación provisional de Ourense.

A oposición aprobou a comisión de investigación

"Non foi un cambio de criterio xurídico. Foi un cambiazo. Houbo diferencias no plan exposto o público e o aprobado finalmente. Quero que o Concello de Ourense sexa unha administración sólida no sector urbanística", aclarou Vázquez Mato. No mesmo sentido Carmen Dacosta continou que "el PSdeG sabe quién es el responsable, pero queremos que no quede duda. El documento expuesto al público no fue el que se aprobó. Me sorprende que el señor Cudeiro diga que no tuviéramos que hacer un nuevo plan. El PSdeG lo que hizo fue prever. La diferencia del urbanistmo del PP y del PSOE se vio en las urnas".

Pablo Prol proseguía: "É evidente que houbo cambiazo de plans que é o que estamos intentando investigar. Nos non estamos para decidir se é ilegal ou non, pero si para pedir responsabilidades políticas. Si hai unha comisión e non hai nin un solo problema, trágome as miñas palabras. Queremos que se sepa e nos xuzgados xa se soupo. Ourense está no top 3 de capital de provincia co urbanismo máis pésimo"

Jesús Cudeiro insistía: "Usted ha manifetado que se ha cometido un delito, y que ha habido un delito en los planes urbanístimos. Si hay delito, denúncienlo. Gracias a dios que tenemos un plan de 1986 aprobado por el PP, porque sino estaríamos sin urbanismo. Cuando traigan el nuevo plan, espero que voten a favor para solucionar el problema este".