La comisión del Posío huye del plan de “escucha" del Concello

La comisión de vecinos que pide "Dignidade para o Posío", y que reunió más de 1.500 firmas para que el gobierno municipal haga partícipe a la ciudadanía del plan de reforma integral previsto para el abandonado parque, no acepta la propuesta que el Concello puso en marcha el pasado miércoles. El edil José Araújo anunció un sistema de escucha de los vecinos, para que puedan aportar sus ideas en el plan del futuro Xardín, solicitando una cita con el equipo redactor del proyecto, en el Centro de Iniciativas Empresarias, en la praza Saco e Arce.

"Nin nos parece ben nin nos parece mal, pero non é o sistema, as propostas non poden ser individualizadas, nin a decisión final. A reforma debe ser unha aportación colectiva da cidadanía. Penso que este plan é unha excusa do concelleiro José Araújo", manifiesta Antón Gómez, el representante de la plataforma vecinal. "Levamos máis de 10 días esperando unha resposta do alcalde tras pedir unha reunión con el", añade. No descartan futuras movilizaciones.

A pie de calle, la gente sí acepta la idea del Concello de Ourense y anota varios problemas del parque. El primero, que se repite asiduamente, volvía estos días al Xardín en forma de camión. La entrada de vehículos de gran tonelaje para exposiciones y otro tipo de eventos, provoca malestar por la rotura de baldosas y otros desperfectos, incluso en la histórica piedra que adorna las entradas del jardín. Los usuarios concuerdan en que el parque "no es un sitio para camiones" y reclaman el espíritu de jardín botánico con el que nació este histórico recinto.

"O primero que faría e eliminar todo o asfalto agresivo e recuperar a idea do xardín botánico", comenta Alexandre Vidal, vecino y usuario del espacio.

"É unha pena que o teñan así. Xa non hai moitos parques, e encima, mal acondicionados", comenta Eliseo Pracía, cuyos hijos "disfrutan" del entorno.

Paco Carballo apuesta por la renovación de la zona de juegos. "La tierra en verano es una polvorera y en invierno son charcos por todos lados", comenta.

"Isto ten que ser un xardín para recreo da xente", defiende la vecina Antonia Prado, que echa en falta el desentendimiento de los animales y de las zonas verdes. "Sempre había un guardia coidando o parque, nunca se viu tal cousa", critica la mujer.