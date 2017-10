La Comisión de seguimiento del PXOM se reunirá la próxima semana

El gobierno municipal convocó para el próximo miércoles 11 de octubre la "Comisión de seguimento do PXOM". El concejal José Cudeiro fue el encargado de comunicárselo a los representantes de los diferentes grupos políticos. Una reunión en la que estarán los miembros del equipo redactor del PXOM.

Tras recibir el informe positivo de la Consellería de Medio Ambiente, lo que determina que es viable, se abre la negociación con los grupos políticos para someter el Plan Xeral a su aprobación provisional por parte del pleno.

"O Concello xa ten listo o documento que rexerá o crecemento da cidade de Ourense para as vindeiras décadas, e na man dos grupos políticos está que poida ser aprobado, toda vez que se trata do planeamento aprobado inicialmente polo anterior goberno municipal do PSOE", señaló José Cudeiro.