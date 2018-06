Reunión do PP provincial para comezar a elección dos representantes no comité nacional

Este martes tivo lugar unha reunión do comité executivo provincial do Partido Popular, onde comezaron os trámites para a elección dos representantes da formación ourensá, un total de 72 compromisarios, de cara ao congreso extraordinario de xullo, do que sairá o novo presidente nacional do PP.

A delegación completarase cun representante máis escolllido polas NNXX do PP máis os compromisarios natos: presidente provincial, deputados e senadores, o presidente do Parlamento Galego, o alcalde de Ourensem a presidenta do PP en Panamá e unha representante da organización xuvenil a nivel nacional.

Coa celebración deste reunión, o Partido Popular de Ourense é o primeiro de Galicia en comezar os trámites de representación para a cita extraordinaria que se celebrará en xullo.