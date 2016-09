El comité federal de hoy es ‘la solución', para los socialistas ourensanos

Las voces del socialismo ourensano también están divididas con respecto a la crisis que vive actualmente el PSOE. Alcaldes socialistas de la provincia y otros cargos institucionales y orgánicos del partido, mantienen la esperanza en que el comité federal convocado para hoy por el secretario general, Pedro Sánchez, sea la solución a todo el problema al que se están enfrentando en la sede de Ferraz.



La ex diputada Laura Seara asegura que hay que hacer caso a las 17 dimisiones y que por lo tanto "la ejecutiva está disuelta y Pedro Sánchez no es el secretario general". Por otro lado, en cuanto a la idea de Sánchez de convocar primarias para el próximo 23 de octubre y los dos congresos extraordinarios a mediados de noviembre, Seara es más que clara: "No es una buena idea". Una opinión que comparte con su compañera María Quintas, que también protagonizó otra polémica dentro del PSdeG cuando quedó relegada al quinto puesto en las listas para las elecciones gallegas. Quintas calificó toda esta situación de "lamentable" ya que asegura que "es escandaloso que el Partido Socialista aparezca de este modo en los medios de comunicación y que se cierren las puertas de Ferraz a los compañeros. El PSOE ha perdido la cordura". A la cordura también apeló ayer el diputado provincial socialista Francisco José Fraga Figueira, que pidió que se asumiesen responsabilidades. Por su parte, el alcalde socialista de Petín, Miguel Bautista, comparte esa sensación de vergüenza: "Estou abochornado, non entendo como non deixan entrar a un compañeiro ao seu despacho".



La diputada Rocío de Frutos y el alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García, son dos de los partidarios de Sánchez. Frutos reiteró que "Pedro Sánchez es y siempre será mi secretario general". Alfredo García, por su parte, dijo que los militantes "están desesperados frente a las actitudes de quienes están al quítate tú me pongo yo en vez de hablar de soluciones o proyectos". Las otras voces socialistas de la provincia están de acuerdo en apelar a esos órganos de diálogo y en que el partido tiene que sentarse y trabajar para sacarlo de toda esta situación, así lo expresó



Por otro lado, el portavoz del grupo municipal socialista ourensano, José Ángel Vázquez Barquero, y el alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, no quisieron hablar públicamente del tema. Tanto Barquero como Gómez coinciden en que los temas orgánicos se tienen que hablar dentro del partido.



Por su parte, el secretario provincial del partido, Raúl Fernández, María Quintas y Laura Seara comparten con la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, la premisa de antes los ciudadanos que el partido. Seara comentó que "Ramón Rubial me enseñó hace años que el Partido Socialista primero piensa en el país y en la gente, después en la organización y por último en uno mismo" y concluyó diciendo que "hay alguno aquí que esa reflexión no la ha hecho bien y ha empezado la casa por el tejado".



Por el momento, las aguas siguen turbias en la sede de Ferraz y hay que esperar al fin del comité federal para saber cuál será el futuro del Partido Socialista y si habrá o no un gobierno de Mariano Rajoy.

LAS OPINIONES

Francisco Fumega

"Penso que o partido ten os órganos suficientes para debater civilizadamente sobre esta crise. O PSOE ten que voltar aos principios de dinamización social que atraían aos cidadáns e ser unha alternativa de goberno".

Rocío de Frutos

"Pedro Sánchez es y siembre será mi secretario general. Apoyaré todo lo que decida él porque ya había una hoja de ruta antes de este conflicto. En el comité federal todo el mundo podrá expresar lo que opina".

María Quintas

"Tengo la sensación de que un partido tan importante como es el PSOE ha perdido la cordura. Desde mi perspectiva lo primero son los ciudadanos, por lo tanto, el gobierno de la nación, y luego el partido".

José Ángel Vázquez Barquero

"Yo no hago declaraciones públicas de temas orgánicos por principios, nunca las he hecho ni nunca las haré. Sobre los temas internos hablo dentro de los órganos del partido, es el único lugar donde comento".

Laura Seara

"Durante esta situación dramática que está viviendo el partido no se puede convocar un congreso. Este es un momento de sentarse a reflexionar y redefinir un nuevo proyecto político"

Raúl Fernández

"Lo que tenga que pasar se decidirá en el comité federal. De todos modos, yo soy contrario a la convocatoria de primarias y a que haya un congreso extraordinario".

Miguel Bautista

"Estou sorprendido e abochornado desta liorta. Non entendo como non deixan entrar a un compañeiro ao seu despacho. Os de Sánchez perderon toda a razón facendo iso".

Alfredo García

"Estoy en el bando del PSOE, de la gente que cree que es la solución, pero hay un secretario general y otros compañeros con responsabilidades que muestran una actitud miserable".