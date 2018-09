Compromiso por Barbadás pide rebajar las tasas e impuestos en 2019

El grupo municipal de Compromiso por Barbadás reclama al grupo de gobierno que en la elaboración de los presupuestos para el año 2019 contemple "a posibilidade das rebaixas nas taxas e impostos ata o máximo que permita a lei, así como a posibilidade da supresión dalgún destes".

Recuerdan que "moitos contribuíntes están a pagar impostos municipais por servizos que non reciben ou que se lles prestan de maneira precaria", y señalan a aguas o saneamiento.

Aseguran que otras zonas de la misma comarca de Ourense están ofreciendo precios más bajos y mejores servicios. En este sentido, apuntan que "corremos o risco de estancarnos. Non temos industria, nin áreas comerciales, nin cascos históricos, nin encoros... que nos darían un plus de financiación", recuerdan. Por tanto piden hacer atractivo, a través de buenos servicios básicos como los de otros municipios, el asentamiento "nos nosos núcleos rurais e urbanos de novos veciños que veñan de fora do noso municipio para asentarse nel".