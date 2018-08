El Concello aprueba mantener el número de bomberos de guardia durante el verano

El Ayuntamiento de Ourense ha aprobado este viernes en el pleno ordinario del mes de agosto la moción del grupo Ourense en Común para que el gobierno municipal rectifique en la reducción del número de bomberos de guardia en periodo estival.



El portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez Mato, ha asegurado que este tema "es muy grave" y ha acusado al grupo de gobierno de poner fin a un acuerdo que establecía un mínimo de 11 efectivos en el parque de bomberos durante el verano sin estar apoyada esta decisión por ningún informe.

Asimismo, ha añadido que ésta "no es la única ofensa que el equipo de gobierno le está haciendo al cuerpo de Bomberos".

Ha destacado la falta de medios, el desconocimiento del cuerpo de bomberos en relación al dinero de la aseguradora Unespa, la precarización laboral y la falta de reposición de plazas.



"El cuerpo de Bomberos fue leal, rectifique y acuerde mejoras. Reclaman sus propios derechos, no una subida salarial", le ha recordado Vázquez Mato al alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez Abad.

"MARGINAR Y MENTIR"

Por su parte, la concejala del PSdeG Juana Ageitos Gude ha acusado al equipo de gobierno de "marginar el Cuerpo de Bomberos" y de "mentir" en relación a la falta de personal y a la hora de decir que los propios efectivos han creado el problema "cuando no pueden disfrutar de sus vacaciones de verano".



Mientras, el concejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha ha justificado el voto a favor en la moción porque "no se pide una subida salarial para los bomberos, sino mejoras en el parque y en el servicio".



El edil del Partido Popular Carlos Campos, en contestación a lo argumentado por la oposición, ha asegurado que la mesa de trabajo que solicitaron los bomberos el pasado 24 de julio en una rueda de prensa "saldrá adelante", pero "no atenderá reivindicaciones sociales o laborales, ya que esas cuestiones deben ser abordadas en las mesas de negociación por los sindicatos".

Además, ha apuntado que, el pasado martes, tuvo lugar una mesa de negociación con un único punto: convocar de forma urgente 11 nuevas plazas de bomberos como funcionarios interinos "para reforzar el número de efectivos y dar respuesta a las reivindicaciones del colectivo".

Sin embargo, ha lamentado que los sindicatos votaran en contra, "algo que es contrario al interés del cuerpo de bomberos", ha apuntado. "Este gobierno no ha hecho ninguna propuesta, por lo que no hay nada que rectificar", ha añadido.



En relación a esto último, Vázquez Mato ha tildado el argumento del concejal del PP de "cortina de humo" y ha criticado al grupo de gobierno por no haber propuesto esa misma opción en enero para permitir, así, que las nuevas plazas estuvieran cubiertas en verano. "En lugar de convocar interinos, convoquen plazas reales", ha concluido el portavoz de Ourense en Común.