El Concello busca soluciones para poner freno a las caídas

El Concello de Ourense invirtió 9.416 euros para intentar arreglar el problema de pavimento resbaladizo que tenía la acera de la calle Dalí, en el barrio de O Couto, según explicó ayer el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante una visita a la zona. El regidor, que acudió acompañado del edil de Infraestructuras, José Araujo, y los responsables de la empresa Code SA, encargada de la obra, señaló que "estamos tratando de arranxar un problema que había, empezando pola rúa Dalí".



Vázquez añadió que se iniciaron las actuaciones en las aceras de este vial "por ser unha rúa onde se constatou o problema de deslice e caídas en ambos lados; inicialmente actuamos sobre unha parte da rúa e, unha vez que comprobamos que desde o mes de outubro sí que se evitaron as caídas e os propios veciños así o argumentan, actuamos agora no outro lado da rúa".



El alcalde, que avanzó que en breve se actuará en la calle Curros Enríquez, explicó que "empezamos na Dalí polo volumen de xente que a transita, pero hai máis rúas con problemas e sobre as que actuaremos, como González Cachamuíña, Iglesias Alvariño o Salvador de Madariaga".



Apuntó que se utilizarán "distintos sistemas, para ver cal é o máis eficaz" y subrayó el hecho de que "nunha misma rúa pode haber tramos onde danse caídas e outros onde non, por elo queremos analizar algunha desas baldosas".



Entre las explicaciones posibles para esa acumulación de caídas en determinados puntos de la ciudad está la coincidencia de que todas esas calles tengan el mismo tipo de pavimento, correspondiente a obras de hace entre ocho y 10 años.



El alcalde apuntó otra posible explicación y es que en varias de estas calles hay edificios en piedra de reciente edificación a los que se les dio un tratamiento para evitar entrada de agua y que pudo derramarse sobre las aceras, provocando ese efecto aquaplaning



La actuación se ha llevado a cabo en tres tramos, el correspondiente a la acera entre los números 13 y 15 de la calle Dalí, el que va desde el cruce de Jesús Soria hasta la calle Faustino Míguez y el tramo de esta misma calle comprendido entre la Dalí y la rúa Ensino.



En concreto, los trabajos -en los que intervinieron cinco operarios, tres máquinas de fresado, un grupo electrógeno y una máquina de limpieza de agua- consistieron en la retirada de la capa de la superficie para volver a dejar la baldosa en un estado áspero para evitar las caídas.