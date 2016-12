El Concello controlará los botellones y los puntos de venta de alcohol

El pleno del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado este viernes por unanimidad adoptar medidas coercitivas para erradicar el consumo de alcohol entre menores, en una sesión en la que los grupos también se han unido para pedir a la Xunta una unidad específica para el tratamiento del ictus, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).



Además, PP, PSOE y Democracia Ourensana han respaldado una moción socialista para "instar" al Gobierno central, a la Xunta y al Ayuntamiento a "adquirir un compromiso institucional" que mantenga la variante exterior de entrada del AVE en la ciudad.



"El consumo de alcohol entre menores es un tema de moda", ha lamentado al inicio de su intervención el portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que ha recordado que este jueves miembros de la policía local de Ourense fueron agredidos por un menor ebrio.



La propuesta, aprobada con el respaldo de todos los grupos, supondrá un incremento en la dotación de "medios y profesionales" para el control de los botellones y de los puntos de venta de alcohol. También aboga por incrementar la presencia de policías de paisano y las sanciones.



El pleno ha rechazado la enmienda presentada por la portavoz de Ourense en Común, Ledicia Piñeiro, que reclamaba una "solución más global" más allá de las medidas para los menores de edad. En este sentido, Piñeiro ha recordado al pleno que los datos oficiales señalan que en Galicia el principal grupo de riesgo lo conforman jóvenes entre 19 y 24 años.



Tampoco ha salido adelante la enmienda socialista, presentada por Carmen Rodríguez Dacosta, a favor de un "compromiso real" entre todas las fuerzas políticas, los padres, profesorado y personal sanitario y que pedía una mayor "dotación presupuestaria" para los programas de prevención.



Por su parte, la portavoz del grupo de gobierno, Sofía Godoy, ha destacado el éxito de participación en los programas desarrollados por parte del Ayuntamiento y un descenso constatado en las cifras de consumo de alcohol entre los jóvenes gallegos desde el año 2012, Sin embargo ha respaldado la moción por considerar que "aún queda mucho por hacer"



UNIDAD DEL ICTUS EN EL CHUO



Los grupos municipales también han acordado por unanimidad solicitar a la Xunta la creación de una unidad específica para el tratamiento del ictus en el CHUO y buscar en Ourense un nuevo local para la Asociación Renacer, que atiende a más de cien personas que han sufrido un accidente cerebrovascular.



La portavoz socialista Concepción García ha alertado de la necesidad de esta unidad debido a que Galicia "es una zona de alto riesgo" en este tipo de dolencias y para que Ourense cuente con la misma dotación que actualmente tienen Vigo, Coruña y Santiago.



"Siempre somos los últimos en llegar", ha dicho al respecto el portavoz de OUeC, Miguel Doval. En su intervención Doval ha propuesto revitalizar las "galerías inútiles" de la ciudad, a través de la cesión de espacios para las entidades que ayudan a personas con enfermedades.



Democracia Ourensana ha respaldado la iniciativa por "oportuna y necesaria". Su portavoz Teresa Rodríguez ha lamentado que en la actualidad el hospital de referencia para los ourensanos que sufren un ictus sea el Alvaro Cunqueiro de Vigo.



También el PP se ha sumado a "impulsar entre todos que Ourense tenga también su unidad del ictus". Su portavoz Sofía Godoy destacó la necesidad de esta dotación para complementar al `Plan Ictus` aprobado por el Servicio Galego de Saúde en el mes de julio.



VARIANTE EXTERIOR DEL AVE



El pleno también ha aprobado con los votos del PP, PSOE, DO y la abstención de OUeC, una moción socialista para reclamar un "compromiso institucional" por parte del Gobierno central, la Xunta y el Ayuntamiento para el mantenimiento de la variante exterior en la entrada del AVE a la ciudad.



El representante del Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo José Cudeiro ha confirmado que el grupo de gobierno apuesta por "remar todos en el mismo sentido" y que su partido "exigirá" que la entrada del AVE a la ciudad "se realice a través de la variante norte".



De este modo respondió al portavoz socialista Ángel Vázquez Barquero, que en su intervención ha considerado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, usa el AVE a Ourense como "moneda de cambio".



Así, ha criticado que "con los recortes de la Estación Intermodal" se pretende "financiar" la estación del AVE en Lugo y la construcción del tramo Ourense-Lugo "que no es ninguna prioridad para la ciudad".



Barquero ha afeado el apoyo popular a la moción, al considerar que el PP "no hará nada al salir de aquí", pero ha justificado la presentación de la propuesta "para mostrar a los ciudadanos que se equivocan" al votar mayoritariamente al Partido Popular.



FORMAR OTRO EQUIPO



Esta declaración ha provocado la contestación del alcalde, Jesús Vázquez, quien ha recordado al líder socialista que "tiene opción para formar otro equipo de gobierno con otro grupo", ya que el PP gobierna en minoría.



Vázquez ha pedido al portavoz socialista que sea "valiente" y "dé el paso" para "formar un grupo de gobierno y un programa" y le ha recordado que aún tiene dos años y medio para conformar un nuevo gobierno.