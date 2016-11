El Concello cumple la tutela de gasto puesta por la Xunta

El Concello de Ourense ha hecho los deberes con la tutela financiera que ejerce la Xunta de Galicia sobre sus cuentas desde hace un año, cuando se vio obligado a aprobar en junta de gobierno -el pleno no le dio su apoyo- un plan económico financiero por incumplir la regla de gasto en la liquidación del ejercicio correspondiente al año 2014 en algo más de 12 millones de euros.



La dirección xeral de Política Financieira e Tesouro, que ejerce las competencias de tutela financiera, considera en su informe de seguimiento, una vez que recibió los datos de ejecución presupuestaria del Concello correspondientes al primer semestre del año, que la ciudad presenta "capacidad de financiamento, dando así cumprimento ó obxectivo de estabilidade orzamentaria, e da regra de gasto, producíndose, polo tanto o cumprimento do plan económico financieiro en vigor".



El documento realizado por la Consellería de Facenda, que analiza el primer semestre de este ejercicio, desgrana que el Concello presentaba a 30 de junio una capacidad de financiación de algo más de 967.000 euros, con algo más de 34 millones de derechos liquidados frente a los 33 de obligaciones reconocidas.



Por lo que respecta a la regla de gasto, la cantidad máxima permitida para este año era de unos 95 millones (47,5 a finales de junio), computando el Concello algo más de 32 millones, quedando el listón casi 15,5 millones por debajo, según los datos que se desprenden del informe emitido desde el departamento de Intervención, que hace una valoración positiva.



"Estímase un escenario de cumprimento a fin de ano, tanto en termos de estabilidade como de regra de gasto, sempre dentro dun contexto de execución normal e racional das previsións orzamentarias do Concello", argumenta.



La Xunta cuestiona, no obstante, en su informe la tardanza del Concello en remitir la información para poder elaborar el informe de seguimiento obligatorio para las entidades locales tuteladas, destacando que la solicitud de las magnitudes presupuestarias necesarias para realizar el informe fue realizada el 24 de agosto, mientras que no tuvo conocimiento de ellas hasta el 29 de septiembre.



Presupuestos



Si todo va según lo previsto, Ourense no tendrá que seguir bajo tutela del Gobierno autonómico en 2017. Sin embargo, está a la espera de conocer el techo de gasto para poder ponerse a trabajar en los presupuestos, una vez que ya ha desechado la posibilidad de aprobar unos este año. Las cuentas dependen, además, de sacar adelante la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de conseguir el apoyo de alguno de los grupos de la oposición, una vez que ya no pueden ser aprobados en junta de gobierno.