El Concello da vía libre para firmar el convenio que permita iniciar el parquin de la Intermodal

El concejal de Urbanismo, José Cudeiro, anunció un decreto para firmar un convenio de colaboración específico con la Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia y Adif Alta Velocidad para el financiamiento y la ejecución de las obras del parking.

“Este convenio é consecuencia do Convenio Marco asinado o 22 de xuño de 2016 entre as tres administracións para o desenvolvemento da futura estación intermodal de Ourense e o seu entorno urbano, no que se especificaba a execución dunha estación intermodal que poña a disposición do usuario a posibilidade de combinar diferentes modos de transporte público dun xeito rápido e eficiente e cun menor custe ambiental e económico”, explicó el alcalde Jesús Vázquez.

La nueva instalación tendrá 302 plazas distribuidas en dos plantas. El coste total de la inversión es de más de siete millones, que serán asumidos en un 67% por parte de la Xunta y el 33% por Adif Alta Velocidad.

“Unha vez asinado este convenio, constituirase unha comisión de seguimento para velar polo cumprimento das obrigas contraidas no mesmo”, cerró la rueda de prensa el regidor.