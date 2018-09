El Concello desbloquea cuatro millones para pagos pendientes

A cuentagotas, pero las diferentes concejalías ourensanas comienzan a ver cómo los fondos englobados en el remanente de tesorería empiezan a llegar a sus presupuestos de este ejercicio, lo que les permitirá en breve hacer frente a distintas obligaciones pendientes de pago con proveedores municipales, que han disparado en los últimos meses el período medio de pago, como apuntaba el miércoles el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, que señalaba que todo se solucionaría una vez liberado el remanente.

Durante esta semana, el regidor ha firmado los decretos para incorporar al presupuesto alrededor de cuatro millones, separados en dos expedientes distintos, uno de los cuales fue aprobado tras resolver una discrepancia entre los departamentos de Intervención y Gestión Económica.

Aprobada la incorporación del remanente, el siguiente paso es contabilizar los fondos para que luego cada concejalía dé la orden precisa que permita efectuar los pagos, tal y como sucede con las entidades sociales, culturales o comerciales, que veían como la pasada semana se liberaban sus fondos pendientes.

De los cuatro millones desbloqueados esta semana, 1,5 servirán para hacer frente a uno de los pagos que percibirá la empresa concesionaria del ciclo del agua, Viaqua, mientras que también aparecen partidas importantes para dos servicios sociales básicos como son la ayuda en el hogar o la telasistencia, con una cantidad superior al millón de euros. Otra concesión como la limpieza de dependencias municipales también está a la espera de percibir unos 245.000 euros.

En total, el expediente de incorporación de remanentes contempla algo más de un centenar de compromisos de gasto que ahora reiniciarán su tramitación, partidas que engloban conceptos muy diversos como organización de talleres o seminarios, reparaciones, alquileres de oficinas o actuaciones menores.

Muchas cantidades, aunque no son cifras muy elevadas, sí deben ser abonadas a pequeños proveedores que realizaron algún trabajo para el Concello.

Jesús Vázquez: “DO non é útil para esta cidade, só quere protagonismo"

Como ya sucediera el miércoles, el alcalde ourensano, Jesús Vázquez, tuvo que responder ayer a las críticas de la oposición por el elevado plazo medio del pago a proveedores, que ha llevado a DO a presentar una moción para el pleno de hoy en la que pedirá la dimisión de la concejala de Facenda, Ana Fernández Morenza, si se aprueba la urgencia del debate.

"DO está enfadado por diversos motivos, é un grupo que non é útil para este Concello que só plantexa cuestións que son irrealizables ou teñen informes en contra. Queren só protagonismo, máis tendo en conta que estamos chegando a acordos con outros grupos", señaló Jesús Vázquez en relación a las negociaciones con el PSOE para desbloquear el plan de obras y los convenios sociales.

Asimismo, el regidor aseguró que el problema del pago a proveedores está sucediendo en ciudades como A Coruña, Santiago o Ferrol, "sen que ninguén pida dimisións", entendiendo que todo responde a la proximidad de las elecciones locales.

Sobre el plan de inversiones, Vázquez no manifestó una fecha, pero sí aseguró que "estamos en marcha e debemos seguir avanzando para cumprir as demandas dos veciños", recordando que se han aceptado las condiciones del PSOE para crear una comisión de seguimiento en la que tengan también presencia las asociaciones vecinales no federadas. n