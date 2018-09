El Concello descarta que se vaya a tirar un muro del Posío

El Concello de Ourense se desdice ahora de la propuesta de estudio de apertura del Xardín do Posío a través de la retirada del muro que da al Casco Vello, una idea que surgió en la junta de área del pasado 18 de septiembre por parte del concelleiro de Urbanismo, José Cudeiro, y que el propio alcalde, Jesús Vázquez, expuso en sus redes sociales este domingo, indicando en un tuit que "non hai proxecto para tirar o muro (só unha proposta exposta na comisión do PERI que debe ser estudiada en profundidade)".

El gobierno local acusa a la oposición de "terxiversar" la información ofrecida en esa reunión que, en contra de lo especificado por el gobierno municipal, se recoge en el acta de dicha sesión en una pregunta del concejal socialista Javier Rey al concelleiro José Cudeiro.

El acta recoge el estudio

El acta de la junta de área recoge la pregunta de Rey de la siguiente forma: "Pide información sobre o proxecto de apertura do Xardín. O Sr. Cudeiro di que existe un estudio dentro do plan especial do casco histórico, pero que simplemente é unha idea a estudar". Ahora el Concello parece dar marcha atrás en el posible "estudio" y "lamenta" que "determinados" grupos políticos "creen unha alarma veciñal totalmente inxustificada".

"O Concello de Ourense desminte de xeito categórico as informacións falsas. Non existe ningún proxecto en marcha para tirar ningún dos muros deste emblemático espazo da nosa cidade, como tampouco existe ningún proxecto para a creación dun parking", explicaban este lunes desde el gobierno municipal en un comunicado. Atribuyen la "información falseada" a la "terxiversación" de lo comentado en la pasada Xunta de Área, "onde se lles explicou aos grupos políticos que, no marco da comisión de seguimento do PERI, incluiriase precisamente o Xardín do Posío".

Los socialistas reclaman al gobierno municipal que acometa la reforma integral del Xardín do Posío pero respetando la estructura e historia de este emblema de la ciudad. El concejal Javier Rey incide en que "hay que centrarse en la reforma integral y no en estudios que no van a ningún lado". Desde el PSOE recuerdan que ofrecieron su "apoyo" al gobierno municipal para ejecutar este plan de mejora. "El Xardín do Posío, en su conjunto, está deplorable y lo que hay que hacer es modernizar lo que ya existe, no destruirlo, porque en su día fue concebido así", explica Rey.

Mientras, un grupo de vecinos ha tomado parte en el asunto y la reunión "anónima" anunciada para este lunes en el recinto dio como resultado la creación de una comisión de vecinos en defensa de la "dignidad" del Posío y que este jueves se manifestará en el parque.

Los vecinos denuncian desde hace tiempo el estado de abandono del lugar. Desde la asociación de vecinos del Casco Vello se han hecho eco del asunto del muro, algo que consideran "no tiene ni pies ni cabeza, vamos de sofoco en sofoco con este gobierno", estamos totalmente en contra de este estudio, no tiene ni pies ni cabeza", dice Julia Vázquez, secretaria de la asociación, un colectivo que se muestra "harto" de enviar escritos al Concello.