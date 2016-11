El Concello dispone de un mes para pagar el nuevo PXOM

nEl concejal de Urbanismo, José Cudeiro, informó ayer a los grupos de la oposición, en junta de área, de que el Concello dispone de un plazo de un mes, hasta el 14 de diciembre, para satisfacer los 87.000 euros que demanda el equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para entregar el documento refundido y que los partidos puedan comenzar la negociación política. La cantidad fue aprobada en pleno mediante una modificación de crédito.

En caso de no cumplir los trámites necesarios para liberar definitivamente los fondos, Cudeiro indicó que no se podría realizar hasta abril. Aunque confía en que no haya problemas, sí mostró algo de preocupación "por la estrechez de los plazos", según ediles presentes en la reunión.

Lei do Solo

Por otro lado, el edil de Urbanismo confirmó que la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo no debería afectar al PXOM en tramitación, al estar incluida en la legislación una disposición transitoria que garantiza su adaptación. Esto se debe a que el texto ya fue aprobado inicialmente por el pleno del Concello de Ourense, lo que habilita este mecanismo, según informó Cudeiro a la oposición.