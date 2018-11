El Concello se pronuncia tras las protestas este martes de los vecinos del Xardín do Posío

El Concello de Ourense ha reiterado que no existe proyecto alguno para tirar los muros que cierran el Xardín do Posío ni un plan para construir un párking subterráneo.

Recuerdan además que, desde el pasado 16 de octubre, el consistorio tiene abierto un sistema participativo, a través del Centro de Iniciativas Empresariais, para recoger las propuestas de aquellos vecinos y vecinas interesados en realizar aportaciones con respecto a la futura reforma de este emblemático espacio.

Para acometer estas obras, el Gobierno de Jesús Vázquez solicitó a la Xunta una Escola Obradoiro, por un valor de más de 400.000 euros, destinada a restaurar el perímetro del Xardín do Posío y la parte botánica.

Protestas este martes

Desde el Concello han querido además "manifestar noso máximo respecto aos veciños e veciñas que onte se manifestaron diante do Concello coa excusa das informacións falsas que circulan sobre o Xardín do Posío". Critican además que durante la concentración, algunas personas insultaran al alcalde: "Cando hai insultos de por medio, toda argumentación perde a súa razón de ser e non propicia en absoluto o diálogo sereno e razoable".