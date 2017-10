O Concello destina 25.000 euros en axudas para honorarios da Inspección Técnica de Edificios

O Concello de Ourense abre un prazo de presentación de solicitudes de subvención para cubrir os honorarios das Inspeccións Técnicas de Edificios. As bases da convocatoria, publicadas no BOP do 13 de Outubro, especifican que as axudas poden chegar até o 50% do custe da elaboración do informe técnico, ou un máximo de 200 euros. Esta liña de axudas municipais, para a que hai destinadas un total de 25.000 euros, está orientada para persoas con escaseza de recursos económicos, polo que a súa conta de ingresos non pode superar o 2,5 do Iprem: é dicir, non máis de 1.331,27 euros ao mes de ingresos da unidade familiar.

Ademais, hai unha serie de requisitos para conceder as axudas: a ITE ten que ser favorable -haberá que acreditar a súa presentación no Concello a través da folla de Rexistro Xeral-. A vivenda ten que ser a residencia habitual do propietario e figurar como empadroado nela. O propietario, pola súa parte, tampouco poderá ter ningunha outra propiedade de uso residencial dentro do termo municipal.

O prazo para solicitalas remata o vindeiro 14 de novembro. Pódese acceder a información completa e bases a través da páxina web do Concello de Ourense.