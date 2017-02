A Xunta, o Concello de Ourense e o Ministerio de Fomento acordaron a tramitación urbanística conxunta da estación intermodal da cidade co obxectivo de licitar a primeira fase das obras este mesmo ano.



Así o destaca a Consellería de Infraestruturas nun comunicado de prensa emitido tras a primeira reunión da comisión de seguimento do convenio para impulsar a intermodal de Ourense, celebrada este luns en Madrid.



En concreto, déronse cita a conselleira Ethel Vázquez, o alcalde ourenseno, Jesús Vázquez; o secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Fomento, Manuel Niño, e representantes de ADIF.



Segundo o departamento, "xa están ratificados o acordo alcanzado polo ministro de Fomento e o presidente da Xunta e o cronograma a seguir para tramitar urbanisticamente as estacións intermodais como un proxecto conxunto a través da lei 3/2016, aprobada para o impulso de infraestruturas de especial interese público".



"DESBLOQUEO DO PROXECTO GLOBAL"



A titular de Infraestruturas, que, xunto a Vázquez e a Niño fixo declaracións ao termo do encontro, explicou que "se está ultimando a redacción do proxecto básico da terminal e xa se adxudicou o do aparcadoiro".



Por iso, segundo proseguiu, "nas próximas semanas comezará a tramitación para desbloquear urbanisticamente o proxecto global e o conxunto da futura intermodal, incluíndo os servizos de ferrocarril, de autobús, a pasarela, o viario, a praza humanizada sobre vías e o parking".



A estación intermodal de Ourense integrará as terminais de ferrocarril e a de autobuses no mesmo espazo, "constituíndo o principal nó de comunicación de viaxeiros de toda a provincia, facilitando os desprazamentos tanto aos veciños da cidade como do resto de concellos", segundo resalta a consellería.



Ethel Vázquez sinalou que a citada infraestrutura "incidirá positivamente" na contorna que a acollerá, ao "superar a barreira que as vías supuxeron na división dos barrios da Ponte e O Vinteún", ademais de que achegará unhas 300 prazas de aparcadoiro, algo "moi necesario" no barrio.



O COMPROMISO COA CIDADE "AVANZA"



Pola súa banda, o alcalde valorou que "por primeira vez" hai "xa" unhas datas "concretas" para a intermodal. É, ao seu xuízo, "unha proba" de que o compromiso adquirido polo estado e pola Xunta con respecto á cidade "avanza".



O rexedor afirmou estar así "en condición de dicir que moi proximamente se poderá dispor desa macroinfraesetructura", cun investimento "moi importante", aínda sen pechar a cuantificación pero, "en calquera caso", de carácter millonario.



INICIO DAS OBRAS EN 2018



Pola súa banda, o secretario xeral de Infraestruturas resaltou que o propósito é "ter un proxecto o próximo mes de maio", para poder "impulsar a tramitación ambiental deste conxunto e que todo iso poida permitir que as obras poidan iniciarse no ano 2018".



Preguntado pola data para a finalización das actuacións, limitouse a dicir que será "compatible" coa fixada polo ministro Íñigo de la Serna na recente reunión celebrada co presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, para a chegada do AVE a Galicia.



Ademais, expuxo que "ao longo deste ano Adif vai realizar a licitación das obras de adaptación das vías da estación de Ourense para recuperar uns espazos que son necesarios para que a Xunta poida facer a estación de autobuses".



"Houbo un acordo e puidemos fixar a folla de ruta, dunha maneira ordenada e axudándonos, para que Ourense teña a estación que se merece", finalizou.