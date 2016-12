El Concello de Ourense luchará para evitar el consumo de alcohol en menores

El Concello de Ourense puso encima de la mesa uno de los temas de más actualidad en la sociedad española. Tras la muerte de una joven en Madrid tras una ingesta de alcohol y una agresión ayer en la ciudad de un joven en estado de embriaguez a un agente de Policía, la Corporación aprobó una propuesta presentada por Democracia Ourensana para evitar el consumo de alcohol en menores y la erradicación de esta práctica habitual en la ciudad, sobretodo con el botellón de jueves a sábado.

Las medidas: 1. Visibilización del problema 2. Control de presenvia de menores en el botellón 3. Dotación de medios a profesionales que ejercen el control 4. Control paterno 5. Control de cumplimiento de leyes en horario nocturno 6. Desarrollo de formas alternativas de ocio

Armando Ojea, edil de DO, explicaba las medidas de su grupo para visibilizar la presencia de menores en el botellón con policías de paisanos, más alcoholímetros y pidiendo más medios para evitar esta práctica de ocio nocturno. Precisamente, Ledicia Piñeiro defenía la puesta en marcha de un ocio nocturno alternativo para evitar que los menores consuman alcohol. Además, añadió que "este é un problema de todos en todas as franxas de idade en toda a sociedad". Precisamente, esta idea se transformó en enmienda a la moción que fue rechazada con los votos de PP y DO (17) y apoyada por el PSOE y Ourense en Común (9).

La edil socialista Carmen Dacosta amplió ese plan de medidas a la sensibilización y prevención del consumo del alcohol en menores. Esta enmienda fue rechazada por el PP y DO (17) y apoyada por el PSOE y Ourense en Común (9).

La moción fue aprobada por unanimidad con todos los votos de los grupos de gobierno, tras ser rechazadas las dos enmiendas a la moción del grupo PSdeG-PSOE y de Ourense en Común.

Creación de una "patrulla verde"

Los acuerdos políticos fueron una constante en el pleno del diciembre del Concello de Ourense. Otra vez y por unanimidad, se aprobó la creación dunha patrulla medioambiental en la Policía Local de la ciudad. Algunas de las funciones de esta "patrulla verde" como destacaron los ediles, que ya existe en otras ciudades como Lugo o A Coruña, serán controlar la cartelería ilegal, la seguridad vial en la ciudad, la limpieza de solares y la vigilancia de la vía de la ciudad, entre otras.