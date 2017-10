O Concello de Ourense presenta cinco programas para axudar na educación dos fillos

O Concello de Ourense promociona cinco programas de Familia da Concellería de Sanidade a través da campaña "Educa en respecto e Solidariedade", cos que pretenden orientar aos pais da cidade na educación dos seus fillos.

A través da Escola de Nais e Pais, do servizo Smaff e do Ociourense, o departamento de Sanidade atendeu a 659 familias da cidade o pasado ano. Coa posta en marcha do programa Sabes e da campaña promocional, o Concello pretende “ampliar o número de usuarios e apoiar os educadores no proceso evolutivo, educativo e madurativo dos nenos”, en palabras do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

Co obxectivo de fortalecer o papel referencial e potenciar a comunicación e as habilidades sociais na familia, necesarias para favorecer un bo clima emocional e de relación, o Concello de Ourense quere fomentar as boas prácticas a través do primeiro axente socializador, que é a familia. “Este Concello entende a necesidade de que os educadores fortalezan o seu papel referencial establecendo límites claros e normas que orienten o comportamento dos seus educandos”, comentou o rexedor.

Os programas da Concellería de Sanidade queren, así mesmo, funcionar “coma un todo entrelazado, non só porque enriquecen a programación senón porque tamén nos axudan a coñecer aos usuarios”, sinalaba a técnica da Concellería, Luísa Rodríguez Arias.

Así, a través da Escola de Nais e Pais quérese facilitar unha ferramenta de apoio e orientación aos pais para educar os fillos; o SMaFF, un servizo que entrou en funcionamento en 2012, serve para que os pais que se enfrontan por vez primeira aos problemas da adolescencia saiban como actuar; Ocio en Familia procura o lecer conxunto favorecedor da comunicación; o programa Sabes, en colaboración coa Concellería de Asuntos Sociais, nace para poñer en valor as mulleres emigrantes ou en risco de exclusión social; e a Educación para a autonomía pretende evitar a sobre protección dos fillos para que medren nun entorno crítico e maduro.