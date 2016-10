O Concello outorga máis de 100.000 euros en axudas para a rehabilitación de vivendas na cidade

O Concello de Ourense otorgou este xoves, en xunta de goberno local, cinco subvencións correspondentes ás solicitudes de axuda á rehabilitación da ARRU (Axudas á Rexeneración e Reurbanización Urbana, as antigas ARI) de Polvorín – Camelias - Carballeira. En total, concédense 102.109,98 euros para melloras en vivendas (ascensores, rehabilitacións de elementos comúns, instalación de extintores...), unhas axudas que se imputan ao Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2013-2016 dacordo co Acordo Bilateral asinado o 27 de outubro de 2015 para o financiamento das actuacións nesta ARRU.

“Estas son as primeiras subvencións que se aproban neste ano nos ARRU da cidade, practicamente todas para instalación de ascensores, mellora de fachadas ou illamentos”, aseguraba o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, na rolda de prensa posterior á xunta de goberno. “Están en trámite axudas nun total de 22 edificios, cunha media de 16 vivendas en cada un, no ARRU de As Camelias – Polvorín - A Carballeira”, dixo. O custe total das subvencións que están en trámite son 446.700 euros. Ademais, no ARRU do Casco Histórico están 4 expedientes en marcha, cun importe das subvencións en trámite de 48.000 euros. No que respecta ao ARRU de Seixalbo, hai 4 expedientes para obras de mellora en vivendas familiares, cun orzamento estimado das subvencións de 44.000 euros.