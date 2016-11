O Concello pagará a defensa de Barquero na causa de prevaricación arquivada

O Concello de Ourense asumirá o pagamento de 2.904 euros da defensa do actual voceiro municipal do PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, na causa de prevaricación xa arquivada pola que foi investigado.



Segundo conclúe o informe de Oficialía Maior "neste caso o Concello de Ourense debe asumir os gastos procesuais, xa que en sede xudicial se acordou o sobresemento da causa" e existe a obriga de indemnizar os gastos de defensa e representación dos concelleiros no exercicio do seu cargo.



Vázquez Barquero foi investigado por formar parte da xunta municipal que en 2013 asinou o nomeamento de Carmen Rodríguez Dacosta como directora xeral de Recursos Humanos do Concello, nunha causa que posteriormente foi arquivada.



Foi en abril deste ano cando Vázquez Barquero solicitou o reintegro desta cantidade, ao ser os honorarios que tivo que aboar a súa avogada polas actuacións que seguiu o xulgado de instrución número 3. Unha petición á que dá luz verde un informe técnico do Concello baseándose na doutrina do Tribunal Supremo establecida en 2002.