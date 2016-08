El Concello perfila estrategias en favor del ahorro energético

El Concello perfila un protocolo de actuación en materia energética con el objetivo de buscar la cooperación de organismos públicos y privados para la financiación y desarrollo de un plan de eficiencia. El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, se reunió ayer con los ediles de Promoción Económica, Jorge Pumar, e Infraestructuras, José Araujo, así como técnicos municipales para avanzar en este plan.



En este sentido, ya se ha solicitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que tutele este protocolo con el fin de potenciar los recursos propios, establecer proyectos estratégicos y conseguir posibles líneas de financiación para llevar a cabo estas iniciativas de eficiencia energética.



En el encuentro de ayer, se dio cuenta de proyectos ya en marcha, como GEOAtlantic, que está optando a la primera convocatoria del programa Interreg Espacio Atlántico 2014-2020. Este programa subvenciona propuestas de cooperación entre distintas organizaciones de las regiones de la costa atlántica de Europa.



En concreto, el proyecto promovido por el Concello de Ourense pretende estudiar las posibilidades de desarrollo de la energía geotérmica en el territorio como fuente de energía renovable e impulsar proyectos demostrativos de su utilización.



Para este proyecto el Concello de Ourense cuenta como socios a instituciones de España, Portugal, Reino Unido, Francia e Irlanda. En concreto se trata de Energylab, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, la Associação de Municipios da Cova da Beira, el Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, las agencias escocesas de energía Islay Energy Trust y ALIenergy, la Agence Locale de l’Energie et du Climat métropole bordelaise et Gironde y el Cork Institute of Technology.



El proyecto contará, en el caso de ser aprobado, con un presupuesto de 2.850.000 euros para todos los socios, de los que el 75 % estaría subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.