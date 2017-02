El Concello pide a la oposición "no poner obstáculos" en el tema del AVE

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ha emplazado a todos los grupos de la oposición, PSdeG, Ourense en Común y Democracia Ourensana, "sintonía" y no "poner obstáculos" para que se desarrolle el proyecto de llegada de la Alta Velocidad a Ourense y la estación intermodal en los plazos acordados y ha calificado de "positivos" los compromisos adquiridos entre las distintas Administraciones, concretados en "fechas para el AVE y 600 millones para la variante".



Antes de participar en una reunión de la comisión interinstitucional de seguimiento de la llegada del AVE a la ciudad con los grupos de la oposición, con el objetivo de "trasladar la información" sobre esta infraestructura, el regidor ourensano ha destacado, "más allá de partidas puntuales", el apoyo de las diferentes administraciones -Gobierno y Xunta- hacia la ciudad de As Burgas.



Así, ha pedido "igual sintonía" a los grupos de la oposición que existe en otras ciudades gallegas para sacar los temas adelante como la llegada del AVE, cuyo compromiso ya está plasmado "en el DOG".



Jesús Vázquez ha insistido en que si bien no se puede hablar de día histórico, tras la reunión mantenida entre Gobierno, Xunta, Concello y Adif, ha subrayado que sí fue un "día positivo".



En dicho encuentro, el responsable de Infraestructuras adelantó la existencia de hay fechas definitivas para la estación intermodal del AVE, tras la reunión del lunes en el Ministerio de Fomento, y que pueda estar realizada, indicó, en 2019. Además, se habló de la variante exterior y de la partida, para la que se barajan "unos 600 millones de euros ".



Por ello, el regidor ourensano ha advertido de que "esto no es un juego" ya que se está hablando de "una infraestructura muy importante para la ciudad" y ha subrayado, que ni puede "ni va a haber vuelta atrás en los compromisos adquiridos".