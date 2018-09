O Concello pon a disposición dos centros educativos o programa "Vixía"

A Concellería de Sanidade do Concello de Ourense pon á disposición da comunidade educativa o programa “Vixía” de prevención e promoción da saúde entre a mocidade para evitar o desenvolvemento e a consolidación de consumos problemáticos e adiccións. Está dirixido a alumnado do segundo ciclo de Secundaria, profesorado, nais e pais e desenvolverase desde o mes de novembro ata xuño nos centros educativos que o soliciten.

Conta con 3 bloques de traballo:

- Non pasa nada, pasa algo? Son 4 sesións co alumnado dunha hora lectiva, impartidas por profesionais externos ao centro, nas que se abordarán temas como as verdades e as mentiras sobre as drogas (alcol, tabaco e cannabis), as razóns e as presións ao consumo e a toma de decisións.

- Coñecendo a nosa sexualidade. Tres sesións co alumnado dunha hora lectiva, impartidas por profesionais externos ao centro educativo, que tratarán temas como “A sexualidade e o xénero. De que forma se relacionan?”, “A aprendizaxe da nosa sexualidade a través dos mitos” e “Recoñecerse e coidarse. Por unha sexualidade sá e pracenteira”

- Vixía: Medrando con Internet. Unha sesión co alumnado dunha hora lectiva, na que profesionais tratarán cos mozos e as mozas as “Oportunidades e riscos de Internet” e o control: “Controlas ou Controlate?”

Estes contidos abordaranse tamén, nunha sesión de 2 horas cada un deles, con profesorado, nais e pais. Nelas as persoas participantes coñecerán as claves deste programa (xustificación, obxectivos e metodoloxía), analizaranse os problemas existentes, as oportunidades das novas tecnoloxías e como xestionar as situacións de risco dos e das menores.

O programa Vixía desenvolveranse durante o curso 2018/2019 de xeito gratuíto nos centros educativos que o soliciten na Concellería de Sanidade.