El Concello presentó a la oposición un borrador de los presupuestos del 2017 por 100 millones

El Concello de Ourense ha presentado este lunes a los portavoces de la oposición el primer borrador de los presupuestos para el año 2017, con una cifra en torno a los 100 millones de euros, una vez solucionada, según los populares, la relación de puestos de trabajo (RPT), que era el requisito previo necesario para poner en marcha las cuentas del próximo año.



Así lo ha señalado el portavoz del PP, José Araújo, después de la junta de gobierno que reunió a los portavoces de todos los grupos municipales para hablar sobre las novedades en la modificación de la RPT, el presupuesto y la crisis abierta a raíz de la sentencia judicial que obliga a derribar tres edificios en la calle Marcelo Marcías, y afecta a 90 familias.



Araújo ha destacado que durante la reunión se ha informado a la oposición del "extenso trabajo" realizado en los últimos meses para modificar la RPT del Consistorio. "Lo que empezó siendo una modificación puntual de puestos, obligatoria por sentencia, ha pasado a ser una modificación total", ha señalado.



EL PP SEÑALA QUE LA RPT "YA ESTÁ HECHA"



El portavoz popular ha confirmado que la concejala de personal, Flora Moure, ha confirmado que "el trabajo ya está hecho", y que en los próximos días se enviará a intervención municipal "para ver si se puede aprobar".



El grupo de gobierno resalta que esta aprobación "era una de las condiciones" para la elaboración de los nuevos presupuestos. En este sentido, el encuentro también ha servido para la presentación de nuevos presupuestos.



Así lo ha señalado José Araújo, que ha indicado que la cita sirvió para dar a conocer "el adelanto" de "por donde irían" las cuentas en el año 2017, en el que el presupuesto inicial "rondaría los 100 millones de euros".



"PROBLEMAS DE GESTIÓN IMPORTANTES"



Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Vázquez Barquero, ha criticado que la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento ha sido la "excusa" para que el gobierno de Jesús Vázquez no haya aprobado los presupuestos de 2016 y los de 2017.



"El grupo municipal ha intentado justificar los problemas de gestión en cuestiones tan importantes como el urbanismo, los presupuestos y la nueva RPT", ha criticado.



Respecto a las cuentas, ha calificado como "estrambótica" la posibilidad de que "queden en suspenso", a raíz de los informes técnicos que recomiendan esperar "porque en estos momentos es imposible tener datos fiables en relación con el techo de gasto".



El portavoz socialista ha insistido en que la ley llama a los ayuntamientos a aprobar los presupuestos en el último trimestre del año. Por este motivo, ha apelado al alcalde par que "se siente con Montoro y le diga que la ley no se ajusta a las posibilidades reales de los ayuntamientos".



DO LAMENTA LA IMPRECISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS



Mientras, Gonzalo Pérez Jácome, portavoz de Democracia Ourensana, ha censurado que el Concello no cuente con presupuestos "tras año y medio de gobierno" del PP y que se hable de 100 millones de euros "como la cifra que puede ser que encaje".



También ha calificado como un "intento para encajar los enchufes" la futura RPT del Ayuntamiento. "En los temas que no necesitan de la oposición deciden sin pedir aportaciones, pero en los temas `enmierdados` llaman a la oposición para repartir la culpa entre todos", ha espetado.



EL PROBLEMA, EL TECHO DE GASTO



Por su parte, el portavoz de Ourense en Común (OUeC), Martiño Vázquez, ha considerado "muy complicado" que los presupuestos de Ourense puedan "aportar soluciones" a la ciudad "cuando están limitados por un techo de gasto" que el propio PP "critica a puerta cerrada".