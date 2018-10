Rechaza la propuesta de Democracia Ourensana de construir un velódromo en Ourense

El Ayuntamiento de Ourense ha rechazado en el pleno ordinario celebrado este viernes la moción del grupo municipal Democracia Ourensana relativa a la construcción y puesta en funcionamiento de un velódromo en la ciudad de Ourense.

La propuesta, que insta a la Xunta de Galicia a que lleve a cabo un estudio para "determinar la mejor ubicación" de la instalación -en colaboración con el Ayuntamiento- y asuma su "completa financiación", ha sido apoyada por los concejales de Democracia Ourensana -8 votos a favor-. Ourense en Común y PSdeG han decidido abstenerse -9 votos-; el Partido Popular ha votado en contra -10 votos-.

Según recoge la exposición de motivos de Democracia Ourensana, la formación ha justificado su propuesta en base al crecimiento de la práctica del ciclismo a nivel nacional, su incidencia económica en términos de compras por parte de los consumidores que realizan este deporte, la necesidad de un recinto cubierto en los meses de invierno y la reducción de las posibilidades de accidente.

"Es el deporte que más ha crecido: en casi cinco años, se ha duplicado su práctica. Según un estudio elaborado por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España en el año 2014, el 23,07 por ciento del total de artículos vendidos durante el año lo ostenta el mercado del ciclismo", indica la moción presentada por el partido liderado por Gonzalo Pérez Jácome.

Así, el portavoz de Democracia Ourensana ha defendido en el pleno de este viernes que su idea es "innovadora" y que la oposición "se acabará sumando", como ha hecho "con el parque acuático", ya que la construcción de esta "gran infraestructura" supondría un beneficio "absoluto" y significaría no tener "competencia en Galicia".

"Se trata de satisfacer las necesidades y demandas del pueblo, si no, la población las va a encontrar en otros lugares. No entiendo cómo no existe un velódromo en cada capital de provincia. Ciclistas amateurs y profesionales vendrían a la ciudad. Sería un epicentro del ciclismo en Ourense", ha subrayado Pérez Jácome.

VALORACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Mientras, el representante de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez Mato, ha criticado que Democracia Ourensana no haya interpretado correctamente la ordenanza municipal de tráfico, ya que ésta, según ha concretado el concejal de la oposición, señala en su artículo 112 que las bicicletas sí pueden circular por la ciudad a pesar de no haber carril-bici.

Asimismo, ha apuntado que un velódromo sería una instalación complicada de utilizar por parte de los ciclistas amateurs, ya que sus características están destinadas a la práctica de este deporte de forma profesional.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ángel Vázquez Barquero, ha señalado que "no hay un argumento de peso cuantificado" que respalde la propuesta, ya que se desconoce el coste de la instalación, la viabilidad técnica, el número de usuarios potenciales, gastos de funcionamiento y mantenimiento o posibles eventos a organizar.

"Simplemente, se dice que hay una necesidad. Que la oferta genera demanda no está demostrado, hay muchos casos de infraestructuras construidas con dinero público que no se utilizan para nada. Nos abstenemos para no paralizar esta iniciativa emergente de gran calado", ha considerado el portavoz socialista.

RECHAZO DEL GRUPO DE GOBIERNO

El concejal de Deportes, Mario Guede, ha justificado el voto en contra del grupo de gobierno porque "la tendencia" de la práctica del ciclismo "se dirige a espacios en contacto con el medio natural", como "así lo dice la Encuesta de Hábitos Deportivos". "La gente demanda espacios para hacer ciclismo en ruta o modalidades como el duatlón o el triatlón", ha añadido.

En esta misma línea, el responsable del área de Deportes del Ayuntamiento de Ourense ha criticado que el velódromo "tiene que tener entre 250 metros y 333 de cuerda, no 500, para estar homologado", por lo que "no valdría para competiciones oficiales".

Así, ha asegurado que las características técnicas para traer competiciones oficiales "son muy singulares" y los deportistas que usan el velódromo necesitan unas condiciones "especiales". "La altura llegaría hasta 15 metros y se necesitaría un espacio de 25 metros cuadrados como mínimo; la inversión económica estimable es de 15 o 20 millones de euros", ha subrayado.

"La mayoría de los velódromos están abandonados o se han transformado en otros recintos deportivos. La combinación de la bicicleta de uso diario con la de competición no es posible; sin tener una sola licencia de pista en Galicia veo absurdo la construcción de un velódromo", ha apostillado el edil de Deportes.