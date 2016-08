El Concello remodelará Outariz en septiembre

El Concello de Ourense acometerá el próximo mes de septiembre el inicio de las obras de adecuación de las instalaciones del área termal de Outariz, con una inversión de 82.000 euros, de los que 70.000 serán aportados por la Xunta, a través de la Axencia de Turismo de Galicia, mediante convenio firmado con el Consistorio.



En una primera fase de la actuación, que cuenta con un presupuesto de 57.000 euros, se procederá a la mejora de las infraestructuras turísticas de este área termal, con trabajos de adecuación del bar con terraza cubierta, aseos públicos, vestuarios con taquillas y punto de información turística.



La segunda actuación prevista, dotada con 25.000 euros, estará centrada en la promoción turística, con la instalación y renovación de paneles informativos en el paseo de la ribera del Miño, entre las áreas termales de A Chavasqueira, Tinteiro, Muiño, Outariz y Burga de Canedo.



La zona termal de Outariz es cíclicamente anegada -como el resto de espacios termales gratuitos situados a orillas del río Miño- con la llegada de las lluvias torrenciales del invierno y la primavera, como las sufridas durante el pasado mes de enero en la ciudad. El objeto de estas actuaciones, como las realizadas en su día en el Muiño da Veiga, es mejorar el espacio de Outariz, así como su atractivo de cara al visitante.



El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, destaca que después de las trabas y obstáculos administrativos que sufrió este área termal debido a los problemas concursales de la anterior empresa adjudicataria, y de los graves daños sufridos en esta área termal a causa de las intensas lluvias del invierno, "estamos a dar pasos moi importantes para restablecer a normalidade no espacio de lecer máis singular da nosa cidade". Subraya el regidor que para ello "acadamos importantes acordos con outras administracións para poder acometer traballos froito da cooperación institucional".



Vázquez añade que junto con este convenio de colaboración firmado con la Xunta, "non debemos esquecer a importante colaboración da Deputación, nomeadamente a demandada obra do camiño de acceso a esta área, que presentaba un estado lamentable e que foi mellorado grazas a esta colaboración".