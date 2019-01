El Concello rompió en el 2018 su récord de plenos

El Concello de Ourense arranca el último ejercicio del mandato tal y como acabó el de 2018, con un completo menú de plenos municipales, ya que al ordinario de enero, que tendrá lugar hoy a partir de las 9,00 horas, se ha unido uno extraordinario que se celebrará mañana martes para debatir, a petición de DO, sobre el proyecto de la estación intermodal.

La actividad plenaria fue extraordinariamente intensa durante 2018, año en que se llegaron a celebrar 27 sesiones, superando con claridad las 22 de hace dos ejercicios y los 19 de 2016. Además, el último ejercicio completo del mandato anterior, el año 2014, se cerró también con 19 plenos. En un principio, el reglamento orgánico del Concello únicamente prevé celebrar una sesión ordinaria, que tiene lugar el primer viernes de cada mes.

Sin embargo, ya fuera por peticiones formuladas por los grupos de la oposición, que tienen derecho a pedir un máximo de tres plenos al año siempre que reúnan al menos las firmas del 25% de la Corporación, o por convocatorias efectuadas por el gobierno municipal, hubo un total de 15 sesiones extraordinarias, la mayoría concentradas en el último trimestre del año, con ocho que se sumaron a las tres ordinarias.

El carrusel arrancó el 4 de octubre con un pleno para salvar la subvención concedida por la Xunta para el servicio de ayuda a domicilio y continuó ese mismo mes con tres sesiones para debatir expedientes de modificación de crédito por más de 20 millones, la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles o los convenios para la rehabilitación de viviendas.

En noviembre llegó la ratificación del convenio para reformar el pabellón de Os Remedios y la incorporación de los fondos para el servicio de bomberos, mientras que en diciembre se resolvieron alegaciones presentadas a las modificaciones de crédito o el convenio con Red.es para el proyecto de turismo inteligente.

Por su parte, en el primer semestre del año hubo dos plenos para debatir sobre el proyecto de presupuestos elaborado por el gobierno local y cinco solicitados por la oposición. La petición de intervención al Concello, la dimisión del alcalde, la sanidad o el debate sobre el estado de la ciudad, temas abordados.

El reglamento solo permite el cobro de una sesión cada mes

El carrusel de plenos no se traduce en una nómina más abultada para los concejales que no tienen dedicación exclusiva, que según estipula el reglamento orgánico del Concello perciben 434 euros por sesión. La normativa precisa, no obstante, que los ediles solo tendrán derecho a cobrar una mensual, con independencia de las que se celebren.