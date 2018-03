Los concellos más expuestos tendrán mediciones de radón

Los concellos de la provincia más afectados, a priori, por la presencia de radón debido a sus características podrán realizar mediciones de este gas radioactivo en las infraestructuras municipales. La Diputación de Ourense ya ha contactado con el Laboratorio do Radón de Galicia (Radongal) con el objetivo de instalar medidores en los 10 concellos más expuestos, basándose para ello en el Mapa do Radón de Galicia que este laboratorio de la Universidade de Santiago de Compostela actualiza regularmente en base a los datos obtenidos en sus propias mediciones.

"O que non podemos é facer medicións nos 92 concellos, polo que pedimos ao laboratorio facer ditas medicións nos 10 concellos que en teoría están máis afectados. O obxectivo é colocar os aparellos de medición nas diferentes infraestruturas públicas, como as casas do Concellos, biliotecas...", explica Pablo Pérez, diputado de Infraestructuras.

Con las mediciones en distintos puntos de cada concello intentarán obtener un mapa de cómo está la situación en el conjunto del municipio para que los vecinos puedan también actuar en consecuencia. "É importante salientar que non hai por que alertarse, segundo nos tramsitiron", señala Pérez, que llama a mantener la calma y actuar, porque, según le han manifestado "moitos dos problemas de nivel de radón pódense solucionar cunha boa ventilación".

En el Pazo Provincial

Como también sucedió en algunas instalaciones del Concello de Ourense, la Diputación está preparando también las mediciones de este gas en el Pazo Provincial, donde se ubica buena parte de los trabajadores del ente, con el objetivo de conocer si hay alguna estancia en la que se supera el límite establecido por la Unión Europea de 300 becquerelios por metro cúbico (bq/m3).

El plan antirradón que se está siguiendo desde el gobierno provincial parte de una moción aprobada en pleno hace unos meses en la que se instaba a comenzar a tomar medidas en este ámbito.

El pasado 8 de febrero, se traspuso a la legislación española la Directiva de la UE que obliga a tomar medidas en este ámbito.

Todos a la espera de que el estado actúe

Los municipios permanecen, de momento, sin mucho movimiento en cuanto a las medidas antirradón, siguiendo la tónica a nivel nacional, ya que de momento no se ha hecho público ni siquiera el borrador del decreto que deberá modificar el Código Técnico de la Edificación, entre otras medidas, para introducir medidas disuasorias contra este gas. Según la Organización Mundial de la Salud, entre un 3% y un 14% de los casos de cáncer de pulmón son atribuibles al gas radón, siendo esta la segunda causa de este tumor después del tabaco.

Por ello, una directiva europea redactada en 2013 dio hasta febrero de este año para que todos los estados miembros redactaran normativas que impidieran estar expuestos de forma prolongada a este riesgo. El plazo venció el pasado día 8, pero de momento nada se sabe, y los expertos ya han recomendado que se mueva ficha.