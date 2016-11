Los concellos tramitan daños por los fuegos por valor de dos millones

Cuatrocientos ourensanos tramitaron documentación ante la Consellería de Medio Rural solicitando compensaciones para paliar los daños que ocasionaron los incendios de este verano en sus propiedades. Las peticiones de ayuda fueron cursadas a través de los concellos y de los distritos forestales y en su gran mayoría proceden de los municipios de Trives, Entrimo, Avión, Cualedro, Oímbra, Monterrei, Muíños, Vilardevós, A Veiga, Verín y A Merca, que fueron los más afectados.

Las solicitudes recogen daños por valor de 2.000.000 euros, una cifra que se redujo en comparación con los cálculos realizados por agentes de la propio departamento autonómico el pasado mes de agosto, que los cifraban en más de 3.000.000 euros.

La mayor parte de las reclamaciones son para reponer viñedos, colmenas, plantaciones de castaños y pinos, muros de cierre, hórreos, captaciones de agua, señales de rutas turísticas y de senderismo, además de pacas de paja e hierba. El Concello de Trives también reclama el arreglo de un mirador y una zona para hacer barranquismo en el río Navea.

Las peticiones de ayuda podrían ser más. Al menos, así lo asegura el alcalde de Entrimo, Ramón Alonso, argumentando que en su municipio hay afectados que optaron por no cumplimentar la documentación al no cumplir con las exigencias del Decreto de Medio Rural que estable la orden de ayudas. "Temos moitas captacións de agua danadas, pero para dar unha axuda e poder reparalas esixen que estén legalizadas e que as tuberías estén 70 centímetros baixo terra. Este requisito non se cumple, porque si estiveran a esa profundide non ardían", apuntó el regidor.

Pero no es el único inconveniente, dado que los apicultores también deben estar dados de alta como tales, igual que los afectados por castaños y viñedo. Las ayudas tienen un tope de 15.000 euros.

Mientras, Medio Rural comenzó a tomar medidas para evitar la erosión del suelo en zonas quemadas de Entrimo, Avión y Oímbra. Una empresa construye acolchados de paja en las laderas con más pendiente. "Tamén están a reparar pista e camiños agrícolas que estaban moi dañadas", afirmó Ramón Alonso.