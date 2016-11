“Concienciación" y “educación", la receta de los políticos ante el botellón

La coincidencia entre los grupos políticos con representación en el Concello es casi total en cuanto a las vías de solución para el fenómeno del botellón y el aumento de menores que consumen alcohol. Tanto PP como PSOE y Ourense en Común coinciden en que la mejor vía es la de la "prevención", a través de la "educación y la concienciación". Se desmarca Democracia Ourensana, y su portavoz en materia social, Armando Ojea, recuerda que "hay una ley de obligado cumplimiento y que si se hubiese hecho cumplir, a lo mejor el fenómeno no hubiera crecido hasta estos extremos". Esta ley "prohíbe beber en espacios públicos y aquí todos sabemos donde se reúnen los chavales para el botellón"; de hecho Ojea considera que el gobierno municipal incurre en "prevaricación", al no aplicar esta ley.



Por su parte, Sofía Godoy, concejala de Asuntos Sociales del Concello de Ourense, recuerda que "éste es un problema de toda España" y añade que "ponemos multas todos los fines de semana por este tema, pero como un toque de atención, no sólo para los chicos sino también para sus padres". Según explica, en la multa que mandan a los infractores, "se les da la posibilidad de elegir entre pagarla o asistir a una formación específica, centrada en la prevención del alcoholismo" y la edil asegura que "hay un porcentaje mayoritario que elige la formación". Subraya que "desarrollamos varios programas de formación y concienciación a nivel de alumnado, pero también de padres, porque ellos también son responsables".



El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, apuntó que "o consumo de alcohol produce efectos dende o primero día". Por otra parte, apeló "a responsabilidade das familias e as administracións" y la promoción de "hábitos saudables".



José Ángel Vázquez Barquero, portavoz del PSOE, reconoce que el botellón es un problema "ya enquistado" y recuerda que "nosotros en su día apostamos por llegar a un punto de encuentro entre todas las partes implicadas, hosteleros, padres y vecinos, realizando un trabajo en este sentido". Vázquez Barquero añade que, efectivamente, "los jóvenes necesitan un esparcimiento, un ocio, pero eso hay que encauzarlo, no puede ser de cualquier manera". Fruto de aquel estudio nacían la figura del pacto cívico y el valedor del ciudadano, pero no se llegaron a desarrollar, aunque el edil socialista afirma que "esa vía del consenso es por la que hay que seguir apostando".



Desde Ourense en Común, la responsable de políticas sociales, Ledicia Piñeiro, entiende que "o peor da problemática do botellón non é que existan zonas de esparcemento dedicadas a esa práctica senón que os consumidores non saiban ós problemas os que se enfrontan con ese consumo, e os peligros que leva aparellados, dende coller coche nun estado de embriaguez a teñer unha relación sexual sen protección".



La edil de Ourense en Común considera que la mejor forma de atacar esta problemática es "dende a formación , a educación e a información, non tanto atacando os espazos de consumo ou a idade". Piñeiro recuerda que este consumo a edades tempranas pasaba antes, "se falas cos avós te dirán que se iban de bodega en bodega moi novos e novas".

La responsabilidad de los padres, elemento esencial

La edil de Asuntos Sociales en el Concello de Ourense apunta a los padres como pieza esencial para evitar que los menores entren en el círculo del botellón. Subraya que "yo tengo una hija de 13 años y no la dejo salir a determinadas horas, creo que los padres tienen una labor esencial". Añade que "a veces los padres no detectan el problema a tiempo, pero por encima de la labor que pueda realizar la administración tiene que estar la propia familia, por eso es importante la escuela de familia que estamos ofreciendo".