El concurso de la banda de música volverá a convocarse

El gobierno local declaró oficialmente desierto el concurso público para contratar una banda de música municipal, después de que los informes de los técnicos de la Concejalía de Cultura pusiesen de manifiesto que la asociación Ricardo Courtier no había cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 10 del pliego de condiciones.



En concreto, el colectivo, que gestionaba la banda hasta hace año y medio, no presentó la documentación adecuada de 13 de los 43 músicos con los que pretendía componer la agrupación, con cinco de ellos que, además, no llegaban a los cinco años de experiencia en trabajos similares.



El informe elaborado por Cultura se centra también en el hecho de que sea la propia asociaciónRicardo Courtier la que certifica la vinculación de los músicos con la agrupación, así como la experiencia. Sobre esto, expone que resulta "insuficiente" para la acreditación.



Declarado desierto el concurso, se abre la posibilidad de retocar los pliegos del procedimiento dentro de los límites que marca la ley para estos casos, aunque en un principio no se modificará el precio de licitación, que se fijó en 240.000 euros, ya que sí hubo interés de algún colectivo en el proceso.



El regidor señaló que los técnicos de la Concejalía ya están trabajando para adaptar las condiciones y que el concurso se pueda volver a licitar "nas próximas semanas", garantizando que se volverá a intentar la contratación de una banda de música.



Mientras tanto, la ciudad seguirá sin poder disfrutar de los conciertos, paralizados desde hace año y medio por la finalización del convenio entre el ayuntamiento y la asociación Ricardo Courtier.